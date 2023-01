Times definidos: veja as escalações de Vitória e Jacuipense

Vitória e Jacuipense estão prontos para o duelo baiano que vale vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo será disputado no Barradão, às 16h deste domingo (8). Quem vencer garante a classificação. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

Pelo lado rubro-negro, o técnico João Burse promoveu apenas uma mudança. O lateral esquerdo Vicente ficou com a vaga de João Lucas, que foi titular contra o Cordino. O Vitória iniciará a partida com:

Dalton, Railan, Camutanga, Marco Antônio e Vicente; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Gegê, Trellez e Osvaldo.

No Jacuipense, o treinador Jonilson Veloso repetiu o mesmo time que goleou o Altos na fase anterior. O Jacupa está escalado com: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Willian Kaefer, Fábio Bahia, Flávio e Welder; Willian e Jeam.