Times definidos! Veja as escalações do Bahia e Vitória para o clássico

Bahia e o Vitória estão definidos para o segundo Ba-Vi da temporada 2023. Os dois rivais vão se enfrentar pela 6ª rodada da Copa do Nordeste com um mesmo objetivo: ganhar e manter as chances de classificação para as quartas de final da competição. O jogo está marcado para às 16h deste domingo (5), na Arena Fonte Nova.

Mandante do jogo, o Esquadrão terá duas mudanças. Yago Felipe foi escolhido pelo técnico Renato Paiva para o lugar do volante Acevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A segunda alteração é na lateral direita, com a entrada de André no lugar de Cicinho.

O Bahia está escalado com: Marcos Felipe, André, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Yago Felipe e Cauly; Jacaré, Biel e Ricardo Goulart.

Do lado rubro-negro, muitas mudanças. Alguns medalhões da equipe começam no banco, como Dankler e Léo Gamalho. João Victor retorna à zaga, Marco Antônio aparece como volante e Railan, como ponta. Já no comando do ataque, estará Tréllez.

O Vitória vai a campo com: Lucas Arcanjo, Zeca, João Victor, Camutanga e Lazaroni; Léo Gomes, Marco Antônio e Raylan; Thiago Lopes, Tréllez e Osvaldo.

O Bahia é o lanterna do Grupo B com quatro pontos - a três de distância do G-4. Já o Leão, visitante na rodada, é o 7º colocado do Grupo A, com dois pontos - oito a menos da zona de classificação.