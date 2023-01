Times definidos! Veja as escalações do Bahia e Vitória para o clássico

O Bahia e o Vitória estão definidos para o primeiro clássico de 2023. O duelo será às 16h deste domingo (29), na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

Mandante do jogo, o Esquadrão tem os retornos de Biel, Kayky e Ricardo Goulart no ataque, além de Acevedo e Rezende no meio de campo. Daniel também começa entre os titulares, enquanto Mugni inicia a partida no banco. O técnico Renato Paiva ainda manteve Cicinho na lateral-direita.

O Bahia está escalado com: Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Raul Gustavo e Chávez; Rezende, Acevedo e Daniel; Biel, Kayky e Ricardo Goulart.

Do lado do Vitória, não há novidades no time titular. O destaque, porém, fica por conta da ausência de Léo Gamalho até do banco de reservas. O atacante precisou passar por um procedimento cirúrgico após uma perfuração no braço durante um treino. Tréllez segue como titular.

O Leão vai a campo com: Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Gegê; Osvaldo, Santiago Tréllez e Rafinha.