Times definidos! Veja como jogam Bahia e Jacuipense na final do Baianão

Chegou a hora da decisão. Bahia e Jacuipense já estão escalados para o jogo decisivo do Campeonato Baiano. Na partida de ida, no último domingo (26), as equipes empataram em 1x1 em Riachão do Jacuípe. Agora, voltam a se enfrentar na Arena Fonte Nova, para o duelo de volta, a partir das 16h. Quem vencer fica com o título estadual. Em caso de novo empate, o campeão vai ser conhecido na disputa de pênaltis.

Dono da casa, o Bahia foi escalado pelo treinador Renato Paiva com: Marcos Felipe, Marcos Victor, Kanu e Rezende; Jacaré, Acevedo, Daniel, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo.

Já o visitante, o Jacuipense vai começar a partida com: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia, Vinícius Amaral e Eudair; Welder, Jeam e Thiaguinho. O Leão do Sisal é comandado pelo técnico Jonilson Veloso.