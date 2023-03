Tina, do 'BBB 23', revela quase ter ficado cega após usar pomada de cabelo

A ex-BBB Tina Calamba contou, na última terça-feira (14), durante uma live no Instagram, que quase fica cega após utilizar uma pomada capilar modeladora. Ela chegou a ir para o hospital.

A ex-BBB teve as córneas das duas vistas queimadas após usar a pomada da marca Zhang Hair para fazer penteado para um evento. De acordo com Tina, ela estava há dias sentindo cansaço e incomodo nos olhos, até que acordou de madrugada com uma crise.

Em fevereiro de 2023, casos de mulheres que tiveram problemas com o uso do produto fizeram a Anvisa proibir o uso de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos, de qualquer marca ou fabricante, até que os devidos testes e investigações sejam feitos para garantir a segurança dos consumidores.