Tina é vítima de racismo e xenofobia na web: "Aceita teu pixaim"

A equipe da participante do BBB 23 Tina Calamba publicou, nesta quinta-feira (23) uma série de ataques racistas e xenofóbicos que ela tem sofrido nas redes sociais. De acordo com a postagem, a equipe jurídica da participante foi acionada para averiguar os insultos.

Dentre os comentários criminosos, alguns pedem para que ela "volte para o país" dela, Angola, enquanto outros dizem respeito aos seus cabelos: "Aceita teu pixaim".

"Nos vimos na responsabilidade de compartilhar algumas das inúmeras mensagens que estamos recebendo com crimes de racismo e xenofobia contra a Tina. Não existe mais uma barreira entre a internet e a impunidade", publicou a equipe.

"Já acionamos toda nossa equipe jurídica para cuidar e averiguar todos que estão proferindo ataques com teor racista e xenófobo.", continuou a legenda. "Racistas não passarão!", diz a postagem.

A equipe afirma que publicou os ataques com o intuito de trazer a tona a existência do racismo para aqueles que duvidam ou diminuem as dores dos que sofrem com isso todos os dias no Brasil.



"Cuide dos seus, a luta contra o racismo não é só nossa! Se você sofre ou sofreu algum tipo de racismo, conte-nos no direct! Queremos te ajudar!".



Por fim, a postagem incita as pessoas a denunciarem o crime no número: 0800 77 25 377.

Briga com Key

O ataques acontecem depois de Tina se envolver em uma briga com Key Alves na Casa do Reencontro. A jogadora de vôlei começou a discutir com Tina afirmando que ela estava se envolvendo na conversa entre ela e Fred Nicácio. A modelo se irritou por ter sido chamada de "garota". Outros ex-participantes tiveram de separar as duas.