Tina torce pela eliminação de Gustavo e diz que Cristian não merece o prêmio

Em participação no Bate-papo BBB, a modelo eliminada no paredeão desta terça (7) não hesitou em responder as pergunta de Viviam Amorim e Patrícia Ramos. Ao participar do momento Habla Mesmo, a sister fez algumas revelações, como quem ela quer que seja o próximo eliminado, quem não merece ganhar o prêmio do BBB 23, quem é a planta da casa e o maior biscoiteiro da edição. Confira:

Quem é a planta da edição? "Marvvila, pelo posicionamento de jogo".

Quem é o maior biscoiteiro da casa? "O Gaga [Bruno], apesar dele ser super engraçado".

Quem você acha que é o favorito do público? "Paula, ela tem essa personalidade de ser direta e reta, a história de vida dela é muito impactante também".

Você emprestaria a sua lace para alguém? "Ninguém".

Quem está no radar da casa no próximo Paredão? "Acho que Alface [Ricardo] pode ser um alvo. Acho que o Gabriel [Santana] ainda, o jogo dele é um pouco obscuro".

Quem você quer que seja o próximo eliminado da casa? "Com certeza, que a festa de Cowboy seja a última. Que ele saia amanhã mesmo".

Quem não merece, de jeito nenhum, ganhar o prêmio? "O Cristian, porque ele tem um desejo muito grande de que todo mundo saia da casa, quer ficar sozinho… Eu desejo que todo mundo saia da casa mesmo, mas eu acho que ele exagera muito. Ele verbaliza isso todo dia, é muito cansativo".

Quem você beijaria na casa? "Acho que eu beijaria o Cara de Sapato."