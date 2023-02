Tinder lança modo anônimo para usuário premium; saiba mais

O Tinder lançou, nesta semana, um recurso que permitirá que usuários premium deixem o perfil 'invisível' para todos, aparecendo na busca apenas de quem eles derem like. A plataforma permitirá também o bloqueio de perfis que não devem aparecer nas sugestões e atualizou recursos que visam facilitar denúncias de mau comportamento no app.

Denúncia com um toque - com a atualização, os usuários precisarão apenas pressionar a mensagem ofensiva, lançando assim um relatório no chat de experiência.

Atualizações para "Isso incomoda você?" e "Você tem certeza?" - as duas ferramentas foram atualizadas para incluir mais termos que o Tinder classifica como ofensivo ou inapropriado, como discursos de ódio.

