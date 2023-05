'Tínhamos esperança de encontrá-lo com vida', diz família de desaparecido por 71 dias

Marcílio da Silva fazia um churrasco entre amigos quando foi visto pela última vez, no dia 4 de março deste ano. Seu paradeiro permaneceu desconhecido por 71 dias, deixando família e amigos em completo desespero. O caso foi resolvido na última segunda-feira (15), quando seu corpo foi localizado em estado de decomposição, em uma região de matagal no km 606 da BR-324, após um acidente próximo à entrada de Simões Filho.

"Depois do churrasco, ele saiu para deixar os amigos em casa, um em Pitanguinha (Simões Filho) e outro em Salvador. Mas, ao retornar para casa, ele chegou na sua residência e a gente não teve mais contato com ele depois desse dia. Ele falou que ia deixar os amigos em casa e postou um vídeo nas redes sociais, esse foi o último contato que a gente teve com ele. No dia cinco de março a gente foi na casa dele e, chegando lá, a gente verificou que o portão fechado, porém, por dentro estava aberto como se ele tivesse deixado a casa fechada para voltar logo", narrou Mercês Leite, prima da vítima

A partir de então começou a busca incansável por Marcílio. Familiares registraram o desaparecimento na 22ª DT de Simões Filho e procuraram por notícias em hospitais e no Instituto Médico Legal (IML), mas sem nunca conseguir uma pista. Até que na segunda pela manhã, um primo recebeu um vídeo em um grupo de WhatsApp mostrando um acidente automobilístico nas margens da BR-324. E a família suspeitou que tratava-se do carro de Marcílio, o que acabou sendo confirmado.

"A gente foi lá no local para verificar se realmente era ele, e lá a gente constatou que as vestes eram dele e o carro também, só que ele já estava em avançado estado de decomposição", comentou Mercês.

A descoberta da morte foi um choque para a família, que ainda esperava reencontrá-lo com vida. "Durante todo esse tempo a gente não sabia o que tinha acontecido com ele. Por várias vezes imaginamos que ele pudesse ter perdido a memória, tido um surto, qualquer coisa do tipo, e tivesse se perdido, mas sempre tínhamos esperança de encontrá-lo ele com vida", disse a prima.

Apesar da perda, a família ainda revela um sentimento de alívio em finalmente saber o que aconteceu com Marcílio. "Estamos gratos a Deus por ele ter descansado o nosso coração, porque a gente vai poder enterrar os restos mortais dele. Vai finalizar esse capítulo. Sossegou o coração do pai dele que estava muito angustiado, emagreceu muito, não dormia. A gente não dormia, não comia. Fazíamos orações pedindo a Deus que mostrasse um caminho, que enviasse alguém para poder nos mostrar o que realmente tinha acontecido, porque ele sempre foi uma pessoa boa, não tinha passagem, não tinha nada, trabalhador", desabafou.

Agora a família aguarda a liberação do corpo do IML para poder dar um fim digno ao ente querido. Apesar de ter sido reconhecido pela família, ainda é necessária a realização de um exame de DNA para confirmar a identidade da vítima, no entanto, devido ao estado de decomposição, o trabalho será mais complicado.

"O DNA só pode ser feito comparando com o pai, mãe ou com algum irmão do mesmo pai e da mesma mãe. A gente ainda não conseguiu isso porque o pai dele está aqui, porém tem um processo de registro que não foi feito, então não tem como fazer legalmente. Os irmãos dele que estão aqui são todos apenas por parte de pai. A irmã dele que é por parte de pai e mãe mora em São Paulo e estamos esperando ela vir para poder realizar o teste de DNA, então vai demorar um pouquinho para fazer o enterro por conta dessa burocracia toda", revelou Mercês.

*Sob orientação da sub-editora Carol Neves