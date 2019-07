Tino Marcos pede afastamento da Rede Globo

Logo após o final da Copa América no Brasil, o repórter Tino Marcos pediu licença não-remunerada para a TV Globo. Segundo informações do Uol, o jornalista pediu afastamento até janeiro de 2020 para descansar.

É a segunda vez que Tino Marcos pede licença para a emissora onde trabalha desde 1985. Ele já tinha tirado o ano de 2015 para se dedicar à família e aos estudos antes de voltar ao trabalho em 2016 com uma entrevista exclusiva com Rafael Nadal no Esporte Espetacular.

Tino trabalha em grandes coberturas desde a Copa de 1994, quando o Brasil foi tetracampeão nos Estados Unidos depois de vencer a Itália na final, nos pênaltis. Ao todo, ele tem dez Copas do Mundo em seu currículo.

Na última semana, um outro repórter com muito tempo de TV Globo também pediu licença: Marcos Uchôa, que chegou a ir até o programa Redação SporTV para explicar os motivos do seu pedido de afastamento.

"Quero mais tempo com minha família, minha mãe e meus filhos que moram fora. Já fiz isso antes e acho que essa é a explicação. O que é curioso é a discussão sobre a informação", explicou Uchôa.