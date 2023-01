Tio abusava da sobrinha há um ano, denuncia irmã da vítima

Um caso de abuso sexual em que a vítima é sobrinha do agressor deixou a população de 15 mil habitantes do distrito de Humildes, em Feira de Santana, horrorizada nesta semana. Pelo menos dois vídeos que mostram uma jovem de 19 anos sendo agredida sexualmente circularam em grupos de mensagens. A revolta foi tanta que populares incendiaram a casa dos tios da vítima na tarde de terça-feira (24). Os dois fugiram e são procurados pela Polícia Civil.

Em um dos vídeos que a reportagem teve acesso, o tio, de prenome Silvio, aparece nu tentando forçar uma relação sexual com a jovem, que grita e tenta proteger as partes íntimas. O homem então tampa a boca da vítima para abafar o seu pedido de socorro. Ao mesmo tempo, é possível ouvir quem grava as imagens dizer: “Ela vai gostar”.

As informações preliminares dão conta de que quem filmou a agressão é tia da vítima, irmã da mãe da jovem. Em outra gravação, desta vez supostamente feita pelo tio, a vítima aparece coberta apenas por uma toalha. O homem corre até ela e tenta deixá-la nua. Enquanto isso, ela pede aos gritos: “Para aí, fio (sic). Olha a rua, véi (sic)”. Os dois vídeos têm duração de 12 e 11 segundos respectivamente.

Quando populares foram até a casa do suposto agressor e da esposa para incendiar a residência, o casal já não estava mais lá. Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que não foi chamado para conter o fogo.

Imagens nas redes sociais mostram o momento em que a casa do suspeito pega fogo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um outro vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o casal teria fugido de casa. Nas imagens é possível ver um homem e duas mulheres entrando em um carro preto. Aos fundos, vizinhos proferem xingamentos. A Polícia Civil fez o pedido de mandado de prisão e aguarda a decisão da Justiça. Por enquanto, o suspeito é procurado.





Depoimentos

No final da tarde de terça-feira (24), a delegada adjunta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, Klaudine Passos, colheu o depoimento da prima e da irmã da vítima. As testemunhas revelaram que os abusos acontecem há cerca de um ano e a prima conta que conseguiu os vídeos através do celular da tia - que teria gravado as imagens.

“Segundo a irmã da vítima, a jovem vem sendo abusada há cerca de um ano. No último domingo, o autor ofereceu para vítima uma quantia de R$ 200 para que ela tivesse relações sexuais com ele”, disse a delegada.

Como forma de ajudar na investigação, a prima passou os vídeos das agressões do celular da tia para o seu próprio. Antes de ouvir o depoimento das parentes, a delegada escutou a vítima, que teria demonstrado um “raciocínio confuso” no depoimento.

“Ela começa a descrever a situação e houve um certo temor em expor o autor e ao mesmo tempo preservar, dizendo que ele deve muitos cartões, que não desejaria que ele fosse preso”, contou Klaudine Passos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Deam de Feira de Santana instaurou inquérito para apurar a denúncia de estupro de vulnerável contra a mulher de 19 anos. Ainda segundo a polícia, a unidade iniciou as diligências após tomar conhecimento de um vídeo e já realizou as primeiras oitivas referentes ao caso.

O termo “vulnerável” é utilizado pela lei quando as vítimas de estupro são menores de 14 anos ou consideradas incapazes de discernir sobre a decisão de consentir com uma relação sexual - como é o caso. A pena para o crime é de reclusão de oito a 30 anos. “Eu, a assistente social e toda a rede entendemos que a idade cronológica dela não é compatível com seu intelecto”, explicou a delegada.

Exames periciais foram requisitados para comprovar a denúncia de estupro. A polícia reforça que detalhes do caso não podem ser divulgados por se tratar de investigação referente a crime contra a dignidade sexual.





Vítima aparece ao lado da tia em vídeo defendendo o suposto agressor

Além dos vídeos que revelam os abusos sexuais e as imagens do casal supostamente fugindo de casa, outra gravação viralizou nas redes sociais. Dessa vez, a esposa de Silvio aparece ao lado da sobrinha e explica que tudo não passou de uma “brincadeira”.

“Está havendo um boato que Silvio estuprou (o nome da vítima), mas ele não estuprou, de jeito nenhum. É porque ele tem uma hérnia em um ovo (sic), essa hérnia é grande, e ela ficou falando que ele tinha uma binguinha (sic) [...] Aí ele pegou e ficou fazendo aquilo, mas foi de brincadeira”, afirma a tia, que chegou a dizer que a vítima usava roupas íntimas no momento do ato.

Em seguida, a jovem aparece sozinha e defende o tio das acusações. “Silvio não me estuprou não, gente, eu sou virgem. Podem fazer exame para comprovar. Tão dizendo que vão matar ele, mas ele é inocente e trabalhador”, diz.

Segundo a delegada do caso, é provável que a vítima tenha sido coagida a fazer a gravação. “A gente acha que houve um envolvimento do tio para que ela gravasse esse vídeo. Talvez com medo de que as pessoas invadissem a casa ou do rapaz ser morto”, afirmou Klaudine Passos. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a jovem e nem com seus familiares.

*Com orientação de Fernanda Varela.