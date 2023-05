Tio de Damares lidera Igreja Quadrangular, que teve avião apreendido com 290 kg de maconha

O avião que a Polícia Federal apreendeu no último sábado (27) com 290 kg de maconha, pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular. O templo religioso é liderado pelo tio da senadora Damares Alves, que comanda a igreja no Brasil.

O homem que foi flagrado com a quantidade de drogas na aeronave, foi preso por tráfico interestadual de drogas, já o piloto não foi preso. Em relação à Damares, a assessora da senadora confirmou o parentesco do tio, o ex-deputado federal e pastor Josué Bengtson é líder espiritual da instituição, mas no momento da ação da PF, ele não estava no voo.

A denúncia das drogas no avião foi realizada pela própria igreja, que descobriu a situação através da imprensa.

Entretanto, não é de agora que a igreja está envolvida em polêmicas. De acordo com o UOL, a Quadrangular, em 2022, ex-pastores denunciaram o templo religioso após serem expulsos da instituição por não apoiarem candidatos amigos dos principais líderes, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).