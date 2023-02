Tio Paulinho comanda 14º edição do Paralela Folia

Para quem deseja curtir o carnaval de Salvador antecipado e com programação para a criançada, o Paralela Folia acontece neste sábado (11) e domingo (12), a partir das 16h, na praça de eventos do Shopping Paralela. Com direito a minitrio, puxado pelo animador infantil Tio Paulinho, a festa, em sua 14ª edição, espera receber mais de 2 mil crianças nos dois dias de folia.

“Após dois anos sem o tradicional Paralela Folia, com mini trio percorrendo os corredores do nosso shopping, este ano, a expectativa é reunir um público superior aos últimos anos. Estamos bastante ansiosos para ver as crianças fantasiadas e curtindo bastante”, afirma Gabriel Araújo, coordenador de Marketing do Shopping Paralela.

A Estação Turma da Mônica também participa do circuito, distribuindo kits carnavalescos com confetes e serpentinas. Para adquirir o kit, será necessário a doação de 1kg de alimento, que serão doados ao Instituto Humana Brasil. Além de Tio Paulinho a programação do final de semana conta com algumas oficinais e desfile de fantasia.

Programação Paralela Folia

Sábado (11/02)

14h – Bloco Ibéji | Concurso Rei e Rainha Afro Mirins e Rei Mominho;

16h – Concentração;

Das 16h às 18h – Makes de Carnaval;

Das 16h às 18h – Escultura de Balões;

Das 17h às 19h – Tio Paulinho

Domingo (12/02)

16h – Concentração;

Das 16h às 18h – Makes de Carnaval;

Das 16h às 18h – Escultura de Balões;

Das 17h às 19h – Tio Paulinho