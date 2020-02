Tio Paulinho e Mirella Bastos fazem baile infantil de Carnaval nesse domingo (9)

Já é um aquecimento para os blocos infantis do Carnaval de Salvador. Nesse domingo (9), a partir das 15h, o Le Bailinho, festa comandada pelo animador Tio Paulinho, chega a sua quarta edição levando diversão para o público infantil. Dessa vez, a cantora Mirella Bastos é a convidada especial do evento, que acontece no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira.

Com quatro horas de duração, o baile é planejado para proporcionar uma verdadeira imersão na magia do Carnaval. A estrutura contempla brinquedos do parque infantil, salão de beleza para crianças, pintura artística, chuva de balões, desfile de minitrio e interação com mascotes e personagens dos cinemas e quadrinhos.

“O nosso bailinho é uma grande festa de Carnaval que atende crianças do zero aos 110 anos”, brinca Tio Paulinho. Ele ressalta que todos os públicos são bem-vindos ao Le Bailinho: “A diversão é marca registrada do nosso evento. Aqui não há restrição à idade, gênero ou raça”, afirmou.

Nessa edição, a cantora Mirella Bastos, 36 anos, dá o tom musical do Le Bailinho. “Eu sou 100% música. Será um prazer enorme participar do Le Bailinho. Desde pequena eu sou fã de Tio Paulinho. Ele foi meu professor e acompanhou minha vontade de cantar. Que a gente nunca deixe de realizar o nosso sonho”, declarou.

Serviço

O quê: Le Bailinho 2020

Onde: Pupileira - Cerimonial Rainha Leonor (Av. Joana Angélica, 79 – Nazaré)

Quando: Nesse domingo (9), das 15h às 19h.

Valor: R$ 100 | R$ 50. Kit com dois ingressos que podem ser utilizados por adultos ou crianças: R$ 90. Vendas: Sympla, Central do Carnaval e Salão Miau (Shopping Salvador e Shopping Barra).