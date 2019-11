Tirinhas digitais reúnem a Turma da Mônica Jovem e personagens do Cartoon Network

Novamente a aposta de Mauricio de Sousa está se mostrando certeira. Lançada no começo de novembro, a série com a Turma da Mônica Jovem conquistou o público e tem episódios novos toda quinta-feira, às 19h45, no Cartoon Network, que responde pela animação junto com a Mauricio de Sousa Produções. Ao todo serão 13 episódios.



Tem mais novidade chegando, com o lançamento de tirinhas digitais com o encontro inédito de personagens conhecidos do Cartoon Network em um cross com a turma jovem do Bairro do Limoeiro. Mas tem gente melhor para falar sobre isso, que estão em um minidoc, que foi produzido com os profissionais envolvidos no projeto.



Trata-se, na verdade, de um documentário, que foi dividido em episódios e que serão exibidos no Facebook e no YouTube do Cartoon Network. Lá estão Mauricio de Sousa, criador dos personagens, sua mulher, Alice Takeda, que é diretora de arte dos estúdios e sua filha Mônica, entre outros profissionais.

Confira um pouco do que está no filme: