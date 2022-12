Tiro atinge janela de apartamento de médica na Av. Cardeal da Silva

A médica Veronice Caroline, 29 anos, teve o seu descanso de trabalho interrompido por um tiro de fuzil, no bairro da Federação, na noite dessa terça-feira (13). Caroline faz atendimento online em um dos quartos do apartamento onde mora e havia saído do cômodo quando tudo aconteceu.

"Eu faço atendimento online, em casa, e isso aconteceu justamente no lugar onde eu faço atendimento. Era para ter uma consulta, estava na varanda, mas atrasei 3 minutos. Eu estava com meu namorado e a gente ouviu um barulho forte, como se alguma coisa tivesse quebrado, isso justamente no horário da consulta. A gente foi ver o que era, fomos até a cozinha, mas não achamos nada", relatou.

Ao chegar no cômodo onde trabalha, Caroline percebeu que tinha pequenos fragmentos de vidro na cadeira. "Quando a gente procurou, viu a janela essa marca de tiro e a bala tinha ido parar no guarda-roupa", contou.

O apartamento, que fica na Avenida Cardeal da Silva, tem a vista para o bairro do Rio Vermelho. Inicialmente, o casal achou que o tiro tinha sido disparado por algum morador de outro edifício, já que o apartamento fica em um andar alto. Com o susto da situação, a médica cancelou a agenda de atendimentos e acionou a polícia. "Primeiro disseram pra gente que estava tendo um arrastão na Drogasil, mas depois soubemos que era assalto".

Os policiais chegaram ao apartamento cerca de 25 minutos após o primeiro contato. "Os policiais vieram e eles pegaram a bala e levaram. Eles falaram do assalto, disseram que era uma bala de fuzil e deram a entender que o tiro tinha sido dos bandidos", relatou Caroline.

O casal vai registrar queixa sobre o disparo na delegacia nesta quarta-feira (14). Eles moram no local há cerca de três anos e nunca tinham vivido nada semelhante. "Nunca ouvimos tiros".

Assalto

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 41ª CIPM faziam rondas na Avenida Cardeal da Silva, quando, ao passarem próximo a uma farmácia, foram alvo de tiros por um grupo de homens armados. Houve troca de tiros e os suspeitos fugiram.

Ainda segundo a PM, os policiais prestaram apoio aos funcionários da farmácia, que relataram que produtos foram furtados, além do celular de um colaborador. Eles foram levados até a delegacia para registrarem a ocorrência. Ninguém foi preso e o policiamento segue intensificado na região.

A PM não informou sobre a relação entre o assalto na farmácia e o tiro que atingiu o apartamento.