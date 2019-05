Tiro, porrada e bomba: divulgado o trailer de Rambo 5; assista

Último filme da franquia foi lançado em 2008 (Foto: Divulgação)

Ele está de volta. Após 11 anos do lançamento de seu último filme, a saga Rambo lançou hoje o trailer de seu novo longa, Rambo 5 (The Last Blood em seu título original). As cenas exibidas capricham na ação, com direito a explosões, tiros, arco e flecha e, claro, a sua tradicional faca.

No filme é apresentada uma versão reclusa do habilidoso veterano vivido por Sylvester Stallone, ainda lidando com os traumas da guerra. Porém, ele sairá da aposentadoria quando uma jovem amiga da família é sequestrada por um cartel mexicano.

O ator espanhol Sergio Peris-Mencheta será o grande vilão do filme, que tem estreia prevista para 19 de setembro no Brasil. Paz Vega, Adrianna Barraza, Yvette Monreal e Sheilah Shah também estão no elenco.

Adrian Grunberg assina a direção e Matt Cirulnick e o próprio Stallone foram responsáveis pelo roteiro. A saga arrecadou mais de US$ 700 milhões no mundo todo.

Assista (em inglês e sem legendas):