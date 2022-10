Tiros em frente à seção eleitoral de São Caetano deixa mulher ferida

As primeiras horas de votação foram de pânico na 15ª Zona Eleitoral, no Colégio Estadual Edson Carneiro, em São Caetano. Na entrada da escola, um homem que usava uma camisa nas cores verde e amarelo atirou contra um grupo de pessoas defendiam um outro partido, no momento em que elas chegavam para votar.

Os disparos aconteceram por volta das 9h. "Eram dois homens que vestiam verde e amarelo, mas apenas um atirou contra as pessoas que defendiam outro ideal político", declarou Anilton Alcântara, coordenador da 15ª Zona Eleitoral. Segundo ele, uma senhora de 85 anos ficou ferida. "Ela usava bengala. Na hora da correria, acabou caindo e partiu a boca. Acolhemos ela e os parentes vieram e a levaram para uma unidade médica", contou Alcântara.

Outras duas pessoas que também chegavam para votar passaram mal. "Eram também duas senhoras. Elas tinham problema de pressão. Os parentes vieram buscá-las. Mas na hora foi um pânico total porque as pessoas correram para se proteger dentro do colégio", disse Alcântara.

O episódio não trouxe problema para a votação. "Apesar disso, não houve prejuízo para a zona, as pessoas estão votando. A Polícia Militar e a Civil estiveram aqui e, depois do ocorrido, estamos com dois PM's de prontidão na porta do colégio", declarou Alcântara.

O fato foi registrado na 4ª Delegacia (São Caetano). Na ocorrência diz que policiais foram acionados para a situação de disparo de arma de fogo dentro do colégio, mas foi constatado de houve "uma briga eleitoral generalizada" e que uma senhora "para não ser atingida" acabou caindo e ficando ferida. Ninguém foi preso até o momento.