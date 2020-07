Tiroteio, cavalo desgovernado, peladão com Bolsonaro: 5 lives em que tudo deu errado

Na impossibilidade de se aglomerar, as lives têm sido uma das poucas formas de consumir entretenimento ao vivo durante a quarentena. Entretanto, mesmo com algumas contando com super produções, às vezes nem tudo dá certo.

Seja um cavalo desgovernado ou uma operação policial na casa errado, vez ou outra um elemento de caos aparece para fazer com que a música, missa ou entrevista fique em segundo plano, com o foco mudando-se para o inesperado.

1. Que tiro foi esse

Pagodinho gostoso rolando, banda Aglomerou tocando ‘Compasso do Amor’, canção do Revelação, nada parecia fora dos conformes. Eis que o “prutucurucurupá”, lançado pelo vocalista da banda para marcar uma pausa na música, se confunde com os papocos de tiro.

A polícia do Rio de Janeiro resolveu fazer uma operação justamente na hora na apresentação da banda que, apesar do nome irônico, estava promovendo o isolamento social. Pra piorar os policiais ainda entraram na casa errada, atrapalhando a apresentação dos meninos - que saíram de fininho, rastejando após ouvir o tiroteio.

"Estamos bem, está tudo bem. Estava acontecendo uma operação policial numa casa bem perto aqui do espaço. Ocorreu esse fato, mas está todo mundo bem. Não tem problema nenhum com quem estava na live. A gente vai remarcar porque a gente está sem clima. Os policiais entraram por engano", disse o músico João Vitor Costa após o susto.

2. Cavalo desgovernado

Nem sempre é um elemento externo que atrapalha a apresentação. O cantor Flávio Brasil planejou realizar uma entrada triunfal em sua live, puxando uma carroça enquanto cantava o hit ‘Quem Me Colocou Pra Beber’. O problema foi que a performance aparentemente não foi bem ensaiada com o cavalo.

O alazão desgovernado fugiu e levou o cantor junto. Felizmente, Flávio acabou conseguindo voltar para o cenário do show. "Rapaz, ninguém tava do meu lado para saber o que eu passei para frear aquele cavalo. E o bichinho endoidando naquele campo, e eu pulando igual a um doido. E eu 'meu Deus do céu, tem uma live acontecendo'", explicou.

3. Esposa do Porchat

Guilherme Boulos discutia algum assunto sério com Fábio por vídeo - não por chat - quando, de repente, um vulto branco branco passou por trás do humorista. Já rindo, o ex-presidenciável alertou: "Alguém passou aí".

"Passou minha mulher", respondeu Porchat. "Todo mundo te viu. Cara, e ela tá ainda pelada", disse o humorista para a esposa. "Deu pra ver?", ela questionou. "Lógico que deu pra ver. Totalmente. Até o Boulos viu", completou ele, rindo.

A essa altura, o ativista também já estava gargalhando. "Peço perdão, Boulos", gritou Nataly, esposa de Fábio. "Tranquilo", respondeu ele. "Não, o pessoal gostou. Deu uma aumentada aqui na live. Deu uma subida legal", completou Porchat.



4. Padre assaltado

Nem mesmo as missas online estão a salvo dos imprevistos. Em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), o padre Ramiro Mincato estava no meio de seu sermão quando foi surpreendido por homens que invadiram a paróquia e anunciaram assalto no meio da live, assustando os fiéis em casa.

"Toca o alarme aí", disse o padre, no primeiro momento, dirigindo-se às quatro pessoas que estavam com ele no local. "Pessoal, manda a polícia aqui para a igreja, estamos sendo assaltados durante a missa", acrescentou depois, agora falando com os fiéis.

Os suspeitos ainda tentaram levar o computador por meio do qual a celebração era transmitida, fazendo com que a live fosse interrompida. Mas o pároco conseguiu segurar o equipamento e foi para cima dos assaltantes com um pedestal que estava no altar. Os criminosos, então, fugiram correndo — antes da chegada da polícia —, levando dois celulares.

Por causa da quarentena, eles não puderam imitar João de Santo Cristo, de Faroeste Caboclo, pois não havia dinheiro que as velhinhas deixaram na caixinha do altar.

Após toda essa confusão, o religioso ainda conseguiu retomar a missa.

5. 'Tem um peladão aí'

Era para ser uma reunião séria, com participação do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Economia Paulo Guedes e empresários. Quando, em meio a discussão, surge um homem, até hoje não identificado, tomando banho.

As imagens deste episódio não foram divulgados, com a imprensa tendo acesso apenas ao áudio.

Bolsonaro: “Dá uma parada aí, Paulo… Ô Paulo, tem um colega no último quadrinho… Aí, saiu fora. Saiu fora, tá OK”.

Paulo Guedes: “Tem 1 cara tomando banho ai, peladão. Tem um peladão ai. Fazendo isolamento… peladão em casa e tal, beleza (risos).

Skaf: “Me perdoem aí, viu?”.

Guedes: “O cara foi ficando com calor, né? Aí foi tomar um banho frio”.

[breve silêncio]

Skaf: “Bom…”

Bolsonaro: “Infelizmente nós vimos (gargalhadas). Era 1 quadro bastante… sinuoso. Mas nós vimos, infelizmente”.