Tiroteio em bar no Engenho Velho de Brotas deixa oito pessoas feridas

A tentativa de assalto ao bar Point da Asinha, no Engenho Velho de Brotas, que deixou um policial militar baleado, feriu também outras três pessoas durante a troca de tiros. Além disso, outras quatro pessoas sofreram lesões na tentativa de fugir do estabelecimento. Todas as vítimas seriam clientes.

Foram feridos a tiros Sandra Maria de Almeida Tosta, 47 anos, atingida no tórax; Ruy Silva Silveira, 61, baleado no abdômen; e Renivaldo Alves dos Santos, 38, atingido no abdômen e mão esquerda. Todos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não há informações em relação ao estado de saúde. Já o PM, baleado duas vezes na perna, recebeu alta e passa bem.

De acordo com a Polícia Civil, todos os feridos por balas ou lesões estavam no bar, que fica Rua Laurindo Régis, número 120, quando quatro homens armados chegaram e anunciaram o assalto. Para tentar evitar o assalto, o policial reagiu e houve troca de tiros. No tiroteio, as quatro pessoas, incluindo o PM, foram atingidas.

Como houve pânico e correria, algumas pessoas sofreram várias lesões. Foi o caso de Ana Paula dos Santos Costa, 39; Cristiane dos Santos, 36; Dennis Maltez Forast Rêgo, 64 e Vânia Ferreira Nascimento, 52, que se feriram na tentativa de sobreviver ao tiroteio.