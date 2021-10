Tiroteio em festa começou após discussão, dizem moradores do Uruguai

Já era madrugada quando a festa com um som tipo paredão de som foi interrompida por tiros, no bairro do Uruguai. Moradores do bairro contam que os disparos teriam começado após uma discussão entre pessoas que já estavam na festa. Ao todo, 12 pessoas foram baleadas e cinco morreram.

"Já rolou outras vezes (paredão), mas não é sempre. Começou às 22h. Já no final da festa, houve um desentendimento entre as pessoas que já estavam e começou os tiros", disse um morador, que preferiu não se identificar.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra momentos antes dos disparos. A festa toma conta da rua e várias pessoas ocupam as calçadas dançando e bebendo, ao lado do carro com o som.

"Dizem que foram vários tipos de armas, pistolas, 38 (revólver). Só não tinha arma longa", disse um morador da Rua 8 de Dezembro, onde o ocorreu o fato.

Os tiros duraram menos de cinco minutos, mas como a festa estava cheia, muitas pessoas foram atingidas.

Segundo a Polícia Civil, um grupo armado chegou ao local onde acontecia uma festa do tipo “paredão” e efetuou vários disparos, houve confronto e cerca de 15 pessoas foram atingidas. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já estão em campo, realizando a apuração do caso.

Vítimas

As vítimas do tiroteio em uma festa paredão no bairro do Uruguai na madrugada desta quarta-feira (12) já começaram a ser identificadas. Entre elas, está o adolescente Alexsandro dos Santos Seixas, 16 anos.

Alexsandro morreu no local do crime e não chegou a ser socorrido. Outras 12 pessoas permanecem internadas em unidades de saúde de Salvador.

Os outros mortos na ação foram identificados como Deivison da Conceição Santos Santana, Adriane Oliveira Santos, Jailton Sales do Santos e Terezinha Sales dos Santos. A sexta vítima está sem identificação formal, segundo a Polícia Civil.