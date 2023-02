Tiroteio em Santa Mônica deixa morador e funcionário terceirizado da Embasa baleados

Uma troca de tiros entre grupos criminosos rivais, no bairro de Santa Mônica, especificamente na localidade conhecida como Tampão, nesta sexta-feira (03), deixou um morador e um funcionário terceirizado da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) baleados.

A Polícia Militar (PM-Ba) foi acionada para atender a ocorrência e foi recebida a tiros. Após o confronto, a guarnição encontrou o morador ferido no chão, que foi socorrido para o Hospital Geral do Estado pelos próprios policiais. De acordo com a PM, foi encontrado um revólver calibre 38, com número raspado e cinco munições, próximo de onde a vítima foi encontrada.

Posteriormente, os policiais foram informados de que outro homem, resgatado no mesmo local e com ferimentos de tiro, havia dado entrada em uma unidade de saúde. De acordo com a Embasa, trata-se de um funcionário da empresa Alsan, que presta serviços de leiturista para a entidade.

Ainda segundo a Embasa, o funcionário terceirizado foi atingido de raspão no abdômen e na mão. No momento, ele está no Hospital Ernesto Simões, acompanhado de um monitor da Alsan. "A Embasa está tentando entrar em contato com seus familiares para também prestar apoio", esclareceu a empresa, em nota.

Todo o material apreendido pela polícia foi apresentado na delegacia da região para adoção das medidas cabíveis. As circunstâncias serão investigadas pela Polícia Civil.