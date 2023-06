Tiroteio intenso: homens armados e policiais entram em confronto no Calabar

Moradores do bairro de Calabar tiveram mais uma noite de medo com um tiroteio intenso, na madrugada desta sexta-feira (16). Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 41ª CIPM, foram acionadas para atender uma ocorrência de homens armados na Rua Direta do Calabar, no bairro da Federação.

Os homens chegaram em dois veículos, desceram e atiraram. A equipe da 41ª CIPM pediu apoio de policiais das 12ª CIPM, 11ª CIPM, Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico, e militares empregados na Ronda Noturna. No local, os militares confirmaram o fato e se depararam com homens armados que permaneceram em confronto, atirando contra os policiais, que revidaram.

Não há registro de feridos. O policiamento está reforçado no local.