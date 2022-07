Titãs, 40 anos: comemoração com show, novo álbum e documentário inédito

Eram meados dos anos 1980 quando o Titãs chegou a Salvador pela primeira vez. A banda iria apresentar o show do disco Cabeça Dinossauro no Circo Troca de Segredos, que promovia shows de rock na capital baiana. Àquela época, eles não faziam ideia da força do rock'n'roll na cidade e esperavam uma plateia mais morna: um erro que não cometeram nunca mais e que fez o grupo se apaixonar pela cidade que se tornou parada quase obrigatória em toda turnê.

A banda completa 40 anos em 2022 e vem a Salvador agradecer à recepção calorosa em todo esse tempo. Hoje, às 21h, apresenta o show Titãs Elétrico na Pupileira, em Nazaré. Guitarrista e compositor do grupo, Tony Bellotto conversou com o CORREIO sobre a data e as comemorações. Entre as ações, há o lançamento de um disco com 15 músicas inéditas. A primeira delas, Caos, composta por Rita Lee, Roberto Carvalho e Beto Lee, - já está disponível nas plataformas de streaming e conta com clipe dirigido por Otávio.



Segundo Tony, o novo disco é um indicativo de que a banda não quer parar. “A história de nossa banda comprova isso. Mesmo nas piores adversidades, como na morte de Marcelo, ou quando um integrante saiu, sempre tivemos uma postura de seguir em frente, superar os obstáculos. Parar não está em nosso projeto, queremos seguir em frente, com músicas novas, tocando, viajando pelo Brasil e fazendo música”.

Fazer música é muito especial para a banda e, para Tony, seria impossível completar um aniversário sem produzir. Ele diz que é necessário criar novas canções para tocar os sucessos com mais conforto.

E, claro, músicas como Sonífera Ilha, Epitáfio, Flores, Pra Dizer Adeus, além de singles da ópera rock Doze Flores Amarelas, como A Festa, Canção da Vingança, Doze Flores Amarelas e É Você estarão no repertório montado por Sérgio Britto (voz, teclado e baixo), Tony Bellotto (voz e guitarra) e Branco Mello (voz e baixo). Eles subirão ao palco acompanhados por Beto Lee (voz e guitarra) e Mário Fabre (bateria).

“Quando uma banda de rock completa 40 anos juntos, produzindo, criando coisas novas, passa a ter uma importância que transcende o musical, vira uma experiência importante de se analisar como referência, exemplo para quem faz música no Brasil. Fica toda a nossa vivência como um legado, uma mostra de como a banda sobrevive, se porta. Há muita coisa interessante para tirar dessa experiência e isso transcende os palcos e os discos”, avalia Tony.

Tem até documentário

Na esteira da data redonda, o grupo foi convidado pelo Star+ para gravar o documentário Titãs: Bios. Vidas que Marcaram a Sua. A série exclusiva do canal estreia dia 29 e traz conversas com os membros da banda, entrevistas com convidados especiais, imagens de arquivo inéditas e acesso exclusivo a um ensaio do grupo.

Em tom intimista, os próprios integrantes relembram os momentos mais importantes de sua carreira: o começo da banda no Colégio Equipe de São Paulo, onde se conheceram; a ascensão à fama com Sonífera Ilha; o primeiro sucesso comercial com Cabeça Dinossauro e o auge de popularidade com o [album MTV Unplugged.

O documentário ainda aborda crises como a prisão de Arnaldo Antunes, a saída progressiva de seus diferentes membros – de oito passou a quinteto e agora a trio - e as transformações estéticas e reinvenção constante em resposta a essas saídas; além disso, a dolorosa morte de Marcelo Fromer, em 2001, vítima de atropelamento.





“Acho que em 40 anos muita coisa muda. Pessoas, país, a gente individualmente, as experiências de cada um. Mas acho que muita coisa permanece igual. Apesar de todas as formações, a essência da banda permanece muito parecida. Esse rock que nasceu há 40 anos permanece muito vivo e presente. Em momentos como o de agora, de convulsão social e política, o rock se mostra mais importante e necessário do que nunca”, diz Tony.

Além dos integrantes atuais, o documentário traz entrevistas exclusivas com Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulo Miklos, Charles Gavin, Oscar Alves, Raquel Garrido, Beto Lee, Malu Mader, Liminha e André Jung, entre outros, incluindo jornalistas especializados.

