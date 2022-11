Titãs anunciam turnê com formação original e show em Salvador

Com sete dos oito membros da sua formação clássica dos anos 1980, os Titãs anunciaram, nesta quarta-feira (16), a turnê nacional "Titãs Encontro: Todos Ao Mesmo Tempo Agora", em 2023. Salvador está na agenda, com show previsto para o dia 27 de maio, na Arena Fonte Nova, com ingressos de R$ 90 a R$ 280.

Rio de Janeiro, 28 de abril - Jeneusse Arena. de R$ 45 a R$ 450Belo Horizonte, 29 de abril - Expominas. R$ 125 a R$ 340Florianópolis, 5 de maio - Hard Rock Live. R$ 125 a R$ 380Porto Alegre, 6 de maio - Anfiteatro do Beira-Rio. R$ 70 a R$ 380Recife, 2 de junho - Classic Hall. R$ 90 a R$ 280Fortaleza, 3 de junho - Marina Park. R$ 90 a R$ 280Brasília, 7 de junho - Estádio Mané Garrincha. R$ 110 a R$ 380Curitiba, 10 de junho - Pedreira Paulo Leminski. R$ 125 a R$ 380São Paulo, 17 de junho - Alliance Park. R$ 45 a R$ 380

A pré-venda começa nesta quinta-feira (17), a partir das 18h, e a venda, no dia 22 de novembro.

O único integrante ausente da reunião, antecipada pelo Blog do Mauro Ferreira, no g1, é Marcelo Fromer, falecido em 2001. Arnaldo Antunes (saiu em 1992), Charles Gavin (saiu em 2010), Nando Reis (saiu em 2002) e Paulo Miklos (saiu em 2016) se juntarão a Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, que seguem na banda. A formação não é a original, mas a clássica do grupo, entre os principais do rock brasileiro a partir de 1986.

