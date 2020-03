Titãs relança clássico Sonífera Ilha em formato acústico, confira

Uma das grandes bandas do rock e MPB brasileiro, os Titãs fizeram um relançamento nostálgico nesta última sexta (20). A primeira canção do primeiro álbum do grupo, lançado em 1984, foi lançada com uma nova cara.

Sonífera Ilha foi gravada e lançada em formato acústico em diversas plataformas digitais pelo trio Branco Mello no baixo ou violão, Sergio Britto no piano ou baixo e Tony Bellotto no violão ou guitarra acústica, e os três se revezando ao microfone.

Assista ao clipe inédito

A grande novidade está nas participações do clipe. Nomes como Paralamas, Rita Lee, Lulu Santos, Fernanda Montenegro, Casagrande, Elza Soares e Fábio Assunção figuram nas filmagens, dublando partes da canção.

“Sonífera Ilha é uma música que marcou gerações. Ao escutar a nova versão acústica, senti que Sonífera Ilha era mais que uma canção, era um estado de espírito”, explicou o diretor de filmagens Otávio Juliano, ao comentar sobre as participações de amigos e artistas no clipe.