Titãs trazem Trio Acústico ao drive-in do Centro de Convenções

Eles chegaram a ser nove e agora são três. Por um período, chegaram a ser vistos como 'bad boys' e agora são senhores sexagenários bem comportados. Já tiveram uma fase roqueira bem 'barulhenta' e experimentaram também um som bem mais suave. Os Titãs estão de volta a Salvador neste sábado (3), para apresentar no drive-in do Centro de Convenções o show Trio Acústico, que lotou o TCA em janeiro deste ano.

O repertório é basicamente o mesmo daquela apresentação e a composição da banda também. Os três integrantes 'titulares' - Tony Bellotto (voz, guitarra acústica e violão), Branco Mello (voz, violão e baixo) e Sergio Britto (voz e piano) - terão o apoio de Mario Fabre (bateria) e Beto Lee (guitarra).

Estão garantidos sucessos da banda paulistana, como Epitáfio e Enquanto Houver Sol, Sonífera Ilha e O Pulso. Há ainda clássicos do álbum Cabeça Dinossauro em versões menos pesadas, como Bichos Escrotos e Polícia.

E, se quiser ir se preparando para a apresentação de amanhã, ouça os três EPs acústicos lançados pelos Titãs neste ano. Cada um tem oito canções e neles estão a base do show, que pela primeira vez será apresentado em um drive-in. “É praticamente o mesmo show que levamos para o TCA, mas como já estamos juntos há 38 anos, temos uma afinidade que permite improvisos e algumas mudanças no roteiro”, diz Branco Mello.

Com a turnê interrompida no primeiro semestre por causa da pandemia, restou à banda nos últimos meses concluir os três EPs, que já vinham sendo gravados desde o ano passado. Cada um integrante terminou suas gravações em sua própria casa.

Acústico

A experiência com o formato acústico começou com o álbum de 1997, feito para a MTV. O disco, maior sucesso comercial do grupo com 1,7 milhão de cópias vendidas, marcou uma aproximação da banda com um público diferente daquele que, até ali, caracterizava o perfil dos fãs, em sua maioria, 'roqueiros'. “Nós até demoramos para decidir fazer o disco porque éramos uma banda de rock. Era um rock variado, que tinha desde Flores até Bichos Escrotos. Quando a gente gravou o Acústico MTV. um público que gostava de um som mais 'limpo', sem guitarra, teve a oportunidade de conhecer a essência de nossas canções”, diz Branco.

O músico afirma que a ideia do show num drive-in tem um sabor especial: “Embora não tenha uma resposta imediata do público, ele está lá assistindo presencialmente. De qualquer forma, é diferente das lives que nós fizemos. Não sei qual será a sensação, mas acho ótimo podermos experimentar”.

Branco gosta da banda em versão reduzida, com somente três integrantes: “Em três, fica mais ágil pra resolver as coisas. Mas, da mesma forma que acontecia quando a banda era maior, nós continuamos sempre discutindo o melhor caminho ou qual a melhor música [para entrar num álbum]. O processo de criação, com três ou nove integrantes, não é muito diferente”.

Criada em 1982, a banda já se aproxima dos 40 anos e é bem possível que a data seja comemorada com uma turnê. Talvez até uma reencontro com os antigos Titãs aconteça, como sinaliza Branco: “Quando completamos 30 anos, fizemos uns shows todos nós, em São Paulo e no Rio. Sem dúvida, vai ter comemoração. A gente ainda tá formatando, mas claro que qualquer um ex-titã será muito bem vindo e convidado. Afinal, não é qualquer banda que completa 40 anos, nem no Brasil, nem no mundo”.

Sábado (3), 22h. Big Drive In Salvador (Centro de Convenções, Boca do Rio). Ingresso (por carro) : R$ 200 a R$ 400