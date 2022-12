Tite avisa que Alex Sandro deve seguir fora contra a Croácia

Tudo indica que Tite irá repetir contra a Croácia o mesmo time que goleou a Coreia do Sul por 4x1 nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Durante entrevista coletiva concedida na manhã desta quinta-feira (8), o treinador sinalizou que o lateral esquerdo Alex Sandro deve seguir como desfalque diante do adversário europeu. O jogo, válidos pelas quartas de final do Mundial, será disputado na sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação.

"Ele vai treinar à tarde para ter a disponibilidade. Mas a tendência é de não participação. Porque não há trabalho ainda forte. Tenho que ver departamento médico e físico. Vai depender de hoje à tarde", disse Tite.

Alex Sandro se recupera de uma lesão no quadril e desfalcou o Brasil nos jogos contra Camarões e Coreia do Sul. Se ele realmente não reunir condições para enfrentar a Croácia, Tite irá repetir a escalação que utilizou contra a equipe asiática, com Danilo na lateral esquerda e Éder Militão na direita.

A provável escalação da Seleção Brasileira tem: Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.