Tite comemora pontaria do ataque e destaca equilíbrio do Brasil

O técnico Tite ficou bastante satisfeito com a goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul, por 4x1, nesta segunda-feira (5). O resultado valeu a classificação brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo.

Na entrevista após o jogo no estádio 974, no Catar, Tite destacou a efetividade do ataque como ponto crucial na partida. A Seleção marcou quatro gols apenas no primeiro tempo. Na primeira fase, a equipe havia balançado as redes apenas três vezes em três partidas.

"A ousadia ofensiva que essa equipe tem. Ela tem uma ousadia de finta, de lance individual, que é impressionante. Essa geração, que foi trabalhada por uma série de profissionais na base. Hoje recebi uma mensagem do Jardine falando do orgulho. Gosto de citar o Amadeu, fez parte muito da construção do Vini. As pessoas não sabem. Eles trabalharam na base para a formação desses atletas, inclusive a formação moral. Esses profissionais que trabalharam anteriormente têm um valor muito grande, quero dividir essa alegria. É uma equipe equilibrada, que tem a consciência que deve ser equilibrada. Sabe que se um desequilíbrio acontecer, pode ser fatal", iniciou Tite.

"Ela [a Seleção] evoluiu e eu não posso cobrar. Só com a oportunidade, criou tanto ou mais que o jogo anterior, não foi efetivo, e tem que ser. A competição te exige efetividade, cria e faz", completou.

Na mesma linha de raciocínio, o auxiliar César Sampaio explicou que a conhecer o adversário foi importante na estratégia de jogo. Em Junho, Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram em amistoso e a Seleção venceu por 5x1.

"Nós conhecíamos muito o adversário hoje, como eles também nos conheciam. Esses diagnósticos e experiências que tivemos fizeram com que a gente pudesse desenvolver estruturas para bloquear as forças e trabalhar em cima das fraquezas. Nossa fase de grupos foi uma das mais difíceis, se não o grupo mais difícil da Copa. Isso é bom, já começar sendo provado assim, em cima do nosso melhor. A gente continua evoluindo. Estamos muito felizes com o que foi realizado hoje, o número de finalizações no gol foi igual no primeiro e segundo tempo. Faltou efetividade no segundo. A gente agradece de ter colocado todo mundo para jogar, isso potencializa muito", afirmou.

Além da pontaria, Tite destacou que o Brasil vem conseguindo ser bem equilibrado na Copa do Mundo. Ele apontou para a versatilidade dos atletas e afirmou que isso foi levado em consideração na convocação. O lateral esquerdo Danilo, por exemplo, atuou do lado esquerdo, enquanto o zagueiro Militão foi escalado na lateral.

"Equilíbrio da equipe. Se fugir algum momento do equilíbrio, a possibilidade de perder é maior. Para ter esses jogadores, tem que ter o compromisso de se posicionar em campo na ação sem bola, assim como ter jogadores atrás que também dê esse suporte. Nossos dois laterais têm uma função mais de construção. É o mecanismo vivo que tentamos equilibrar", analisou.

A Seleção Brasileira terá agora três dias até o próximo compromisso na Copa do Mundo. Na sexta-feira (9), o Brasil encara a Croácia, às 12h, no estádio da Educação, pelas quartas de final.

Até lá, o técnico Tite e a sua comissão esperam poder contar com o lateral esquerdo Alex Sandro. Ele está em recuperação de uma lesão no quadril e vai ser avaliado nos próximos dias. Reserva imediato, Alex Telles machucou o joelho e está fora do Mundial.