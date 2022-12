Tite comemora retorno de Neymar: 'Liderança técnica da equipe'

O Brasil fez sua melhor atuação na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (5), quando atropelou a Coreia do Sul por 4x1, pelas oitavas de final. A partida teve o esperado retorno do craque Neymar, recuperado após lesão no tornozelo direito. O atacante passou dez dias afastado, sendo desfalque em dois duelos.

A volta foi melhor do que o esperado. O camisa 10 foi um dos titulares, marcou um gol e teve grande atuação, a ponto de ter sido eleito o melhor do confronto. Mesmo com os quatro gols brasileiros no primeiro tempo, Neymar só foi substituído no fim da segunda etapa, aos 34 minutos. O técnico Tite explicou a manutenção do jogador na volta do intervalo, e comemorou o retorno dele.

"Essa parte de liderança técnica, quando uma equipe procura o jogador, sabe que tem ali o arco e a flecha, o diferencial. É a liderança técnica da equipe. Cada um tem uma característica marcante, ele é o centro que potencializa os demais", disse.

"O Ney é o nosso diferencial técnico, sem dúvida, faz toda a diferença. Na equipe, ele consegue potencializar muito as virtudes dos nossos atacantes. Eu falei que torcemos bastante pela recuperação, o grau de confiança que ele traz, além da técnica, para os atletas de ataque é muito grande. A gente fica muito feliz de ele ter voltado, fez um grande jogo. Está recuperado para novos desafios. Demos um passo importante, e com ele na equipe potencializamos muito o todo", completou Cesar Sampaio, auxiliar técnico da Seleção.

O lateral direito Danilo também retornou depois de tratar lesão no tornozelo. Ele foi escalado no lado esquerdo, já que Alex Sandro ainda se recupera de problema no quadril. Assim, Militão foi improvisado pela direita. Tite comentou sobre a decisão de começar a partida contra a Coreia com a dupla nas laterais.

"As opções foram por jogadores versáteis, que jogam em duas, três funções. O Danilo jogou e joga bastante na esquerda, ou com três zagueiros ou como lateral. Convocamos jogadores com essa versatilidade", afirmou.

Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá marcaram para o Brasil ainda no primeiro tempo, enquanto Paik Seung-Ho descontou para a Coreia na segunda etapa. No fim, a Seleção terminou o jogo com 18 finalizações, sendo que 10 atingiram o gol adversário.

Tite destacou o aspecto ofensivo da equipe amarelinha. "A ousadia ofensiva que essa equipe tem. Ela tem uma ousadia de finta, de lance individual, que é impressionante. Essa geração, que foi trabalhada por uma série de profissionais na base. Hoje recebi uma mensagem do Jardine falando do orgulho".

Mais uma vez, o treinador lembrou Carlos Amadeu, ex-técnico da Seleção Brasileira nas categorias sub-17 e sub-20, que morreu há dois anos. Ele ajudou a formar três jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar: o zagueiro Militão e os atacantes Vini Jr e Rodrygo.

"Gosto de citar o Amadeu, fez parte muito da construção do Vini. As pessoas não sabem. Eles trabalharam na base para a formação desses atletas, inclusive a formação moral. Esses profissionais que trabalharam anteriormente têm um valor muito grande, quero dividir essa alegria. É uma equipe equilibrada, que tem a consciência que deve ser equilibrada. Sabe que se um desequilíbrio acontecer, pode ser fatal", disse Tite.

O técnico ainda destacou a capacidade de equilíbrio do Brasil. "Se fugir algum momento o equilíbrio, a possibilidade de perder é maior. Para ter esses jogadores, tem que ter o compromisso de se posicionar em campo na ação sem bola, assim como ter jogadores atrás que também dê esse suporte. Nossos dois laterais têm uma função mais de construção. É o mecanismo vivo que tentamos equilibrar".

O Brasil vai disputar uma vaga na semifinal contra a Croácia, na próxima sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação. Quem vencer enfrentará o ganhador do confronto entre Holanda e Argentina, que também jogam na sexta-feira, às 16h, no Lusail.