Tite confirma time contra o Catar com Neymar e retorno de Daniel

Em preparação para a Copa América, o técnico Tite já tem em mente o time que vai entrar em campo contra o Catar, em amistoso nesta quarta-feira (5), às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasilía.

Durante entrevista nesta segunda-feira (3), Tite e o auxiliar técnico, Cléber Xavier, confirmaram que a Seleção vai começar a partida com: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus.

A principal novidade em relação ao time que já vinha jogando no pós Copa do Mundo é a entrada de Daniel Alves na lateral-direita. O baiano volta a defender a Seleção depois de mais de um ano. A última partida dele pelo Brasil foi no dia 27 de março, no triunfo por 1x0 sobre a Alemanha, em Berlin.

Durante o treino fechado, na Granja Comary, Tite fez dois testes na equipe titular. Ele colocou David Neres e Fernandinho nas vagas de Richarlison e Arthur, respectivamente. Durante o amistoso, o treinador poderá fazer até seis mudanças.

"Fiz uma substituição entre David Neres e Richarlison. Richarlison foi usado como 9 na equipe que não vai começar, porque estamos sem o Firmino. Teve mescla, meio tempo Arthur, meio tempo Fernandinho. Mas a tendência é a equipe que começou (o treino)", explicou Tite.

Avaliação

Os jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões, vencida pelo Liverpool sobre o Tottenham, no último sábado (1º), vão ser avaliados, mas não estão garantidos na partida contra o Catar. Alisson e Firmino ainda são esperados na Granja. Além deles, Fágner e Cássio, ambos do Corinthians, também não se reapresentaram ainda.

"Primeira coisa que vou dar é um choque de realidade: acabou Brasileiro e acabou Champions. Agora é a nova realidade. O que era para curtir e comemorar, deu. Tem um relato legal sobre o Firmino, mandou um áudio, e ele não é de falar muito, falando que quer estar logo", afirmou Tite.