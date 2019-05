Tite convoca Seleção para a Copa América nesta sexta

O técnico Tite vai divulgar nesta sexta (17) os 23 jogadores que vão representar a Seleção Brasileira durante a Copa América, que vai ser disputada em solo brasileiro entre os dias 14 de junho e 7 de julho.



A lista vai ser divulgada pelo técnico Tite às 11h, em cerimônia que vai ser realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A tendência é a de que não ocorra nenhuma grande surpresa entre os convocados, mas o treinador ainda tem dúvidas.



No gol, Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, são nomes certos, mas o terceiro goleiro é uma incógnita, já que o treinador chamou jogadores sub-20 durante os amistosos. Ainda assim, os nomes de Cássio, do Corinthians, e Neto, do Valência, estão entre os preferidos.



Na lateral direita a expectativa é pela convocação do experiente Daniel Alves. Ele ficou fora da Copa do Mundo da Rússia após sofrer lesão e ainda não atuou pela equipe brasileira após o Mundial. Já na esquerda, Marcelo, do Real Madrid, disputa vaga com Alex Sandro, da Juventus.



Principal nome da Seleção Brasileira, o atacante Neymar deve ser nome certo na lista, mas o camisa 10 deve perder a braçadeira de capitão após o episódio de agressão contra um torcedor do Rennes, após a final da Copa da França.



Outro que pode pintar na convocação é o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid. Destaque no time espanhol, o garoto de 18 anos chegou a ser convocado para o amistoso contra Panamá e República Tcheca, mas acabou cortado por conta de lesão.