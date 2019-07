Tite define data para próxima convocação da seleção brasileira

A próxima lista de convocados da seleção brasileira será conhecida no dia 16 de agosto. Nesta sexta-feira (26), a CBF confirmou que Tite vai anunciar os seus escolhidos às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, para os amistosos com Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 de setembro. Serão os primeiros jogos do time nacional após a conquista da Copa América.

Depois de jogar seis partidas em solo nacional durante a competição continental, a equipe brasileira vai voltar a jogar longe da torcida. Ambos os amistosos serão nos Estados Unidos.

O primeiro, contra os colombianos, será em Miami, em Hard Rock Stadium. O duelo seguinte, quatro dias depois, será na cidade de Los Angeles, no outro lado do país, no Los Angeles Memorial Coliseum. O time peruano, por coincidência, foi o rival do Brasil na final da Copa América. A Seleção venceu 3x1, no Maracanã.

Na convocação, Tite deve promover mudanças em comparação à lista da última competição. O treinador pode chamar novidades, principalmente jogadores mais jovens, com o objetivo de renovar a equipe, visando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Rodrigo Caio, do Flamengo, Léo Pereira e Bruno Guimarães, do Athletico Paranaense, Edenílson, do Internacional. e Pedro, do Fluminense, foram os escolhidos pela comissão técnica desta vez e serão observados com mais carinho por Tite, Juninho Paulista, novo coordenador da seleção brasileira, e companhia.

Desde quarta-feira (23), a comissão técnica da Seleção está in loco para observar jogadores nos seguintes jogos do Brasileirão e Libertadores:

24/07

Athletico-PR 0x1 Boca Juniors - Cleber Xavier e Matheus Bachi

25/07

Grêmio 1x0 Libertad - Tite

27/07

Fluminense x São Paulo - Thomaz Koerich

30/07

Cruzeiro x River Plate - Thomaz Koerich

Palmeiras x Godoy Cruz - Matheus Bachi

31/07

Internacional x Nacional - Cleber Xavier

Flamengo x Emelec - Tite e Juninho Paulista