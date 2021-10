Tite diz que há preconceito contra técnico negro: 'Devemos lutar'

Técnico da Seleção Brasileira, Tite concordou: há, sim, preconceito estrutural contra treinadores negros no futebol. A declaração aconteceu nesta quarta-feira (6), na entrevista coletiva de véspera do jogo contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa.

O assunto foi colocado em pauta após uma entrevista de Marcão, comandante do Fluminense, à Folha de S. Paulo. Na conversa, o técnico falou sobre a ausência de figuras negras à frente das equipes. Marcão, aliás, bateu recorde de invencibilidade no Brasileirão pelo tricolor carioca, superando marca de Muricy Ramalho, em 2010.

Tite afirmou que o preconceito deve ser combatido. E, inclusive, elogiou nominalmente outro treinador negro, Roger Machado, ex-Bahia e que, recentemente, esteve no Fluminense.

"Eu luto e lutei a minha vida toda contra a minha ignorância. Procurar ler, aprender e estudar. E contra a hipocrisia, brincar de faz de conta. Prefiro não responder quando não quero. Há sim um preconceito estrutural. O que posso dizer é que tenho um respeito muito grande. Um dos principais atletas que já trabalhei chama-se Roger Machado. Pela conduta, momentos bons e difíceis. Devemos lutar contra sim, pois há um preconceito em relação ao técnico negro", disse Tite.

Ao lado do treinador da seleção brasileira na coletiva, estava o auxiliar César Sampaio. Negro e com lugar de fala, ele também comentou o tema.

"Como o Tite bem disse, na história do Brasil e do mundo nós negros fomos cerceados de alguns direitos em todos os sedimentos. O mundo, com avanço tecnológico e a globalização, trouxe à tona alguns absurdos. Infelizmente é assim. Mais do que posicionamento, são atitudes. Eu me sinto muito feliz em ocupar esse espaço", falou.

"Falo para a classe negra em geral que possa lutar. Esse espaço não tem cor, credo e raça. Todo aquele capaz deve ocupar. Mais do que falar, a gente tem trabalhado muito para isso", completou Sampaio.

Na entrevista à Folha, Marcão mencionou a necessidade de capacitação para o mercado, mas questionou a falta de oportunidades.