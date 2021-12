Tite é eleito o 35º melhor técnico do mundo por revista inglesa

A tradicional revista inglesa Four Four Two divulgou um ranking com os 50 melhores técnicos do mundo em 2021. Treinador da Seleção Brasileira, Tite é o único representante do país na lista. Ele aparece na 35ª posição.

“O técnico do Brasil, que completou 60 anos nesta temporada, lapidou uma geração de astros na seleção e chegou à final da Copa América em 2021. Seu time será um dos favoritos ao título da Copa do Mundo no ano que vem, e ele segue sendo um treinador de nível internacional, capaz de dar harmonia às estrelas do samba", escreveu a revista.

Em alta no futebol brasileiro, os portugueses também não têm muitos representantes no ranking. Assim como o Brasil, há apenas um lusitano na lista e não é Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, Jorge Jesus, ex-Flamengo e hoje no Benfica, ou José Mourinho, da Roma. Trata-se de Bruno Lage, do Wolverhampton, no 44º lugar.

Quem lidera o ranking é o espanhol Pep Guardiola, técnico do Manchester City. Em seguida, aparece Thomas Tuchel, vencedor da última Liga dos Campeões com o Chelsea. Jürgen Klopp, do Liverpool, fecha o pódio.

Segundo a revista, os critérios para organizar os treinadores foram a habilidade dos profissionais e quanto a equipe deles conquistou no decorrer do ano com os recursos que eles tinham à disposição.

Confira a lista completa: