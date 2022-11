Tite explica convocação de Dani Alves, o mais velho da história

O técnico Tite anunciou a lista com os 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. A maior surpresa foi a presença do baiano Daniel Alves. Aos 39 anos, o lateral fez apenas 12 jogos na temporada, e vai chegar na competição sem atuar nos últimos dois meses.

O baiano está no Pumas, do México, desde junho desse ano. Mas o time foi eliminado do campeonato nacional e o lateral ficou sem calendário. A última partida disputada por Dani Alves foi no dia 23 de setembro. Com isso, ele tem treinado no Barcelona B desde o mês passado. Tite explicou a escolha pelo jogador:

"O critério do Daniel Alves é o critério de todos. Ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e traz seu aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com mais de uma qualidade, outros com mais de outra", afirmou o técnico.

"Um acréscimo na parte técnica e tática. A qualidade técnica e individual que o Dani Alves empresta neste quesito de criação é impressionante, para ser um organizador, um articulador. Não temos nele um jogador de 60, 70 metros de ida e volta. Esta é a função dele, fora outras virtudes", completou Tite.

Desde que foi anunciada, a convocação de Dani Alves vem gerado muitas críticas na internet. O técnico afirmou que respeita opiniões divergentes, mas que elas não representam uma parcela considerável da população e torcida brasileira.

"Que referência é o Twitter com os milhões de torcedores que temos? Não vim para agradar quem está nas mídias sociais, que não sei qual percentual é este público em relação ao brasileiro. Respeito opiniões divergentes e não estou aqui para convencer a todos. Não tenho esta pretensão. Só quero passar dados para que as pessoas façam sua análise e democraticamente criem sua opinião. Todos têm meu respeito, mesmo esta parcela diminuta. São 220 milhões (de brasileiros)? Respeito, sim", falou Tite.

César Sampaio, auxiliar de Tite, também fez elogios ao lateral. "Ele é fantástico, comprometido com o novo, mobiliza o entorno. É um cara que tenho como referência dos que convivi como atleta e agora como gestor técnico. Eu também tive a dúvida que vocês tiveram, pelo nível do campeonato que estava disputando e pelo melhor Dani que tivemos e ele mais uma vez me surpreendeu. Eu estou muito confiante não só do Dani, mas todos os nomes que escolhemos podem trazer em entrega. Com a idade dele, 39 anos, um jogador mundialmente falando já está pensando em aposentadoria na maioria. Eu me aposentei antes. Ele faz muito bem a gestão do externo".

O baiano havia ficado fora da convocação para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos da seleção antes da Copa, por questões físicas. Esse foi um dos questionamentos feitos à comissão técnica. Fábio Mahseredjian, preparador físico da seleção, explicou o contexto da convocação

"O Dani não veio na convocação de setembro devido a problemas físicos. Ele estava com baixos níveis de potência e força. Falamos isso com ele, antes da convocação de setembro, e disse a ele abertamente que ele precisava melhorar o nível nesses quesitos. Ele disse: 'missão dada é missão cumprida'".

"Fomos a Barcelona e ele mostrou grande evolução nesse quesito de força e potência. Queria agradecer à comissão do Rafa Marquez, do Barça B, que nos enviou números dele nesse aspecto físico e deu mais segurança para gente convocá-lo. Nos mostraram que esse Dani Alves de hoje é o mesmo que veio conosco em todo o ano de 2022, e que é o mesmo Dani Alves que esteve nas Olímpiadas de 2021. No aspecto físico ele se encontra apto a participar da seleção brasileira. Essa é nossa conclusão", acrescentou.

Mais velho em Copas

Essa será a terceira Copa do Mundo de Daniel Alves. Ele esteve nos Mundiais da África do Sul, em 2010, e do Brasil, em 2014. O lateral também seria convocado para a edição de 2018, na Rússia, mas ficou de fora por ter sofrido uma lesão no joelho direito.

Aos 39 anos, Daniel Alves se torna o jogador mais velho a defender a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, superando Djalma Santos e Nilton Santos. O ex-lateral-direito tinha 37 anos quando disputou a Copa de 1966, na Inglaterra, enquanto o ídolo do Botafogo possuía a mesma idade quando foi chamado para o Mundial de 1962, no Chile.

Curiosamente, Thiago Silva, de 38 anos, também superou a marca, mas ficou atrás na lista por causa da presença de Dani Alves. Ao mesmo tempo, o zagueiro bate outro recorde: conseguiu o máximo de convocações de um jogador brasileiro para Mundiais. Ele vai para sua quarta Copa do Mundo - foi reserva na África do Sul, em 2010, e assumiu a liderança da seleção brasileira em 2014, no Brasil, e em 2018, na Rússia.