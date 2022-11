Tite faz mistério e fecha treino da Seleção antes de estreia contra a Sérvia

Quinze minutos foram o suficiente para que um grupo com 10 jogadores da Seleção Brasileira, juntamente com membros da comissão técnica, conhecesse de perto o palco da estreia na Copa do Mundo FIFA 2022. Será no Estádio Nacional de Lusail que o Brasil dará o pontapé inicial na competição, na próxima quinta-feira (24), contra a Sérvia.

A rápida visita aconteceu nesta segunda-feira (21), pela manhã, e contou com a presença de 12 jogadores. Foram eles: o goleiro Weverton, os laterais Bremer, Danilo, Alex Telles e Alex Sandro; os meio-campistas Fred e Everton Ribeiro; além dos atacantes Antony, Rodrygo, Gabriel Martinelli, Richarlison e Pedro.

A visita, opcional para os jogadores, foi resumida a uma passagem pelo gramado, com roupa de concentração mesmo (e não de treino). Os atletas ainda tiraram selfies e posaram para uma foto em grupo. A comissão técnica também acompanhou e o técnico Tite revelou que solicitou um ajuste em relação ao gramado: “pedi para eles baixarem lá, está bem mais baixinho", disse o treinador.

Além do primeiro jogo, o estádio com capacidade para 80 mil pessoas – o maior dentre as oito sedes da Copa – também vai receber a terceira partida da Canarinho, dia 02/12, contra Camarões. Se o Brasil, de fato, conquistar a sexta estrela, certamente, a relação dos brasileiros com Lusail não termina por aí, uma vez que este também será o cenário da grande final, no dia 18 de dezembro.

Terminada a visita, os jogadores retornaram ao hotel onde a delegação está concentrada e, na atividade desta tarde, no Estádio Grand Hammad, o técnico Tite só permitiu a presença da imprensa nos 15 minutos iniciais, fechando o restante da movimentação e aumentando o mistério que envolve os 11 iniciais da estreia no mundial.

Brasil ainda treina nesta terça (22) e quarta-feira (23) antes do primeiro jogo, contra a Sérvia, às 16h pelo horário de Brasília.