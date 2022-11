Tite faz orações em mesquita antes da estreia do Brasil na Copa

Técnico da Seleção Brasileira, Tite aproveitou o dia em Doha, no Catar, para fazer orações em uma mesquita. O local fica no centro de treinamentos do Brasil no país.

De acordo com o Globo Esporte, o treinador ficou na mesquita por cerca de dez minutos. A visita de Tite ao local religioso aconteceu dois dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (24), a Seleção enfrenta a Sérvia. A partida será às 16h (horário de Brasília), em Lusail.

Fazer orações em locais religiosos é uma prática de Tite durante as viagens com a Seleção Brasileira. Depois do momento de fé, o treinador voltou para a concentração.

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo, que tem Sérvia, Suíça e Camarões. Essa é o segundo Mundial de Tite no comando do Brasil. O treinador busca o hexa depois de cair para a Bélgica nas quartas de final da Copa da Rússia.