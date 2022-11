Tite indica Brasil ofensivo contra a Sérvia; veja a escalação 

Cada vez mais perto da estreia na Copa do Mundo do Catar, o time do Brasil que encara a Sérvia, nesta quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), em Lusail, já está pronto na prancheta do técnico Tite.

O treinador brasileiro adotou o clima de mistério nos últimos dias, fechou o treino e não confirmou a escalação, mas durante os trabalhos sem a presença da imprensa, Tite testou a equipe com o atacante Vinícius Júnior no lugar do volante Fred.

Com a mudança, o jogador do Real Madrid aparece pelo lado esquerdo do ataque, enquanto Lucas Paquetá foi deslocado para jogar ao lado do volante Casemiro.

A formação é inédita e deixa Neymar mais solto no meio-campo. Raphinha, pelo lado direito, e Richarlison, centralizado, completam o ataque. A provável escalação completa tem:

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Junior.

Na segunda-feira (21), Tite fechou o treino, mas um visitante ainda desconhecido que estava no local fez uma foto do possível time titular justamente com Vini Júnior na vaga de Fred. A imagem viralizou nas redes sociais.

Nesta terça-feira (22), o treinador brasileiro comandou mais uma atividade. Desta vez, a imprensa não pôde acompanhar nem o aquecimento. O Brasil faz um último treino na quarta-feira (23), antes de pegar a Sérvia.