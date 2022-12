Tite não consola jogadores após queda do Brasil e é criticado

A reação do técnico Tite à eliminação do Brasil da Copa do Mundo do Catar, após perder nos pênaltis para a Croácia, está sendo criticada pelos torcedores. Enquanto os jogadores ficaram no gramado, chorando muito, o treinador foi direto para o vestiário, sem consolá-los.

O comandante, ao ver o resultado final nas penalidades, cumprimenta apenas Daniel Alves e Bremer, que estavam por perto. Em seguida, ele bebe água e se dirige para o túnel de acesso ao vestiário. Na entrada, Tite chega a receber um abraço de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, assim como um rápido cumprimento do volante Fabinho.

A ação não agradou. O narrador Galvão Bueno criticou fortemente a atitude, e defendeu que o técnico deveria ter ficado em campo, com os jogadores. Após a derrota nos pênaltis, vários atletas desabaram no chão, chorando muito. Entre eles, Neymar. Sem o comandante, vários brasileiros foram consolados pela equipe da Croácia.

"Eu sempre elogio as atitudes do Tite. Mas essa é de ir para o vestiário e deixar os jogadores em campo não está correto. São todos um time!", afirmou Galvão.

A atitude de Tite também foi rechaçada por torcedores, e termo "covarde" foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter. Vale lembrar que a queda da Copa do Mundo do Catar marca também o fim da passagem do técnico na Seleção Brasileira. Ele confirmou a despedida nesta sexta-feira (9), após seis anos no cargo.

Em entrevista coletiva, Tite foi perguntado sobre a reação, e disse que ficar em campo não é 'um costume' dele.

"Nas outras vitórias não é costume meu [ficar no gramado com os jogadores]. Eu sou um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu eu comemorar outras vezes quando vencemos? Não viu. É um pouco do estilo. Mas seguramente eles sabem o orgulho que tenho do trabalho desenvolvido, do comprometimento, isso pode ter certeza", afirmou.