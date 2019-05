Tite, Neymar não merece jogar pela Seleção Brasileira

Tite, hoje, minha conversa é com você. Precisamos falar sobre Neymar. Mais uma vez ele não soube perder e deu um soco em um torcedor rival após o revés do PSG na final da Copa da França, no último sábado. Aliás, se lembrarmos da Olimpíada no Rio, onde, depois de vencer a Alemanha com a Seleção e levar a medalha de ouro, ele xingou e deu um tapa nos copos de dois torcedores brasileiros, podemos dizer que ele não sabe sequer ganhar.

Agora, me diz uma coisa, cara: quanto vale a sua credibilidade? Porque no momento, professor, ela está em cheque. Não é de hoje que a sua imagem vem se desgastando. O insucesso da Seleção tem um peso nisso. Mas você sabe que não é só isso. Neymar tem contribuído muito para que a sua imagem de técnico coerente, antes de qualquer outra qualidade, se esvaísse.

Você o defendeu, acobertou seus privilégios e fez pouco caso da total indisciplina do atleta. Justo um princípio tão caro a você. Deu a braçadeira de capitão depois de dois anos de rodízio a uma pessoa que não sabe liderar. E não sabe porque não entende o conceito de coletividade. Seu complexo de superioridade o torna mais individualista a cada dia, dentro e fora de campo.

E convenhamos, não existe líder – ou capitão, chame como quiser – sem que existam pessoas ao seu redor. O líder é, por natureza, um produto da coletividade. Só que coletividade é uma palavra que, há muitos anos, foi riscada do vocabulário de Neymar. E ele nos mostrou isso pela primeira vez em 2010, ainda no Santos. Em um jogo em que, ao ser contrariado, xingou o treinador em campo, seus companheiros de equipe e, por fim, atirou um copo de isotônico no rosto do auxiliar técnico dentro do vestiário. Naquele dia, o técnico do time rival, René Simões, profetizou: “Estamos criando um monstro no futebol brasileiro”. Bom, René, o monstro cresceu, se tornou internacional e não se cansa de nos dar desgosto.

Eu sei que você não tem carta branca aí dentro da CBF, Tite. Não seria uma tarefa fácil – eu diria até possível – deixar Neymar de fora da Copa América. Porém, é o que ele merece. E você também. Você merece um ambiente saudável para tentar extrair o melhor dos jogadores que podem levar a Seleção a alguma conquista.

Não sou bom em profetizar como o René, mas não consigo ver a Seleção Brasileira indo longe enquanto ele estiver presente. Aliás, sequer consigo vê-lo alcançando seu maior objetivo: ser o melhor do mundo. Primeiro, porque o tempo está contra ele; segundo, porque sua vaidade segue como uma venda e a cegueira o fez – e o faz – tomar péssimas decisões para a sua carreira. E, por fim, porque seu talento já não é tão extraordinário como antes. Para além das sucessivas lesões, Neymar já não faz uma temporada primorosa há um bom tempo.

Com tudo isso, o melhor seria deixá-lo de fora. E, por mais difícil que seja, só você, Tite, pode tomar essa decisão. Apesar dos últimos deslizes, só você tem como, ao menos, estremecer o reinado de um cara de 27 anos que ainda é chamado de “menino”. Eu sei que eles vão tentar te impedir, provavelmente vão pedir a sua cabeça. Mas não existe momento melhor para se posicionar. Mesmo que isso custe um cargo como o que você ocupa. Até porque, no fim das contas, sua credibilidade deveria valer muito mais do que os caprichos de um jogador.

