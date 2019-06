Tite perdeu apenas três jogos em palco de jogo contra o Peru

Dizer que a classificação do Brasil para as quartas de final está ameaçada é um exagero. Com a possibilidade de se classificar entre os melhores terceiros colocados, essa hipótese está praticamente descartada, pois dependeria de uma combinação de resultados que envolve goleadas nas partidas entre Catar x Argentina e Japão x Equador. E um simples empate da Seleção contra o Peru neste sábado (22), às 16h, em São Paulo, já é mais do que suficiente para garantir a equipe no mata-mata.

Contudo, o momento da seleção brasileira não é bom. O escrete verde e amarelo ouviu vaias nos dois jogos que disputou nesta edição da Copa América em seu território: primeiro na abertura, quando venceu a Bolívia por 3x0, mas empatava em 0x0 até o intervalo, quando houve as vaias; depois no empate sem gols contra a Venezuela na Fonte Nova. Mudar esse contexto é fundamental para aumentar a confiança, e o técnico Tite conta com um velho conhecido para virar o jogo.

Trata-se do Itaquerão, ou Arena Corinthians, palco última partida do Brasil na fase de grupos. Tite era o técnico do Corinthians na inauguração do estádio, mas a lembrança daquele 18 de maio de 2014 foi estragada pelo Figueirense, que venceu por 1x0 graças ao gol de Giovanni Augusto.



Apesar disso, mais à frente Tite mostrou que saberia usar a arena como um trunfo: ao todo ele venceu 41 dos 53 jogos que disputou no local. Foram apenas três derrotas e um aproveitamento de 83%. Lá, Tite conquistou o seu último título como treinador: o Brasileirão de 2015.

A camisa canarinho também tem boas lembranças no estádio corintiano, onde o time principal jogou duas partidas e venceu ambas. Uma foi na abertura da Copa de 2014, quando bateu a Croácia, de virada, por 3x1, ainda com Felipão de treinador. Depois, já sob a tutela de Tite, venceu o Paraguai por 3x0 nas Eliminatórias para a Copa da Rússia. Nas Olimpíadas do Rio-2016, a trilha até o ouro da seleção sub-23 incluiu uma vitória por 2x0 sobre a Colômbia na arena.

O Brasil venceu os dois últimos jogos que fez contra o Peru, ambos nas Eliminatórias para a Copa de 2018. Na Fonte Nova, o Brasil venceu por 3x0 sob o comando de Dunga. Na partida de volta, os já comandados por Tite venceram por 2x0 em Lima.

Contudo, nesta Copa América as duas equipes estão empatadas em números de pontos, cada uma com quatro, e o Brasil só lidera o grupo A pelo saldo de gols (3 a 2). Ou seja, a partida de logo mais vale a liderança da chave, que o time brasileiro garante se vencer. Em caso de empate, precisa que a Venezuela não goleie a Bolívia por quatro gols de diferença na partida que começa no mesmo horário, no Mineirão.

“A gente está muito motivado para esse jogo, que é muito importante. Vai ser muito difícil, pois o adversário é muito qualificado como outras equipes da competição”, analisa o meia Philippe Coutinho.

Escalação

A dúvida em relação ao time que entrou em campo na Fonte Nova é sobre a entrada ou não de Everton no lugar de David Neres. O atacante do Grêmio marcou um gol contra a Bolívia na estreia e chegou a dar passe para o que seria o gol de Philippe Coutinho contra a Venezuela, mas o juiz anulou o lance com ajuda do VAR, que flagrou impedimento de Firmino. Este último, por sinal, pode perder a vaga para Gabriel Jesus.

Com dor no joelho, Fernandinho está fora. O volante do Manchester City ficou fora dos treinos de quinta (20), no CT do São Paulo, e na última sexta (21) novamente não participou da atividade, no local do jogo.

Vencendo o Peru, a seleção fecha a fase de grupos na primeira colocação do grupo A e enfrenta o terceiro colocado do grupo B ou C, com a definição dependendo da classificação das outras chaves.

O Brasil deve começar a partida com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thago Silva e Filipe Luís; Casemiro e Arthur; Richarlison, Coutinho e Everton; Gabriel Jesus.

*supervisão do editor Herbem Gramacho