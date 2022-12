Tite recebe propostas de três seleções e dois times europeus

A queda do Brasil na Copa do Mundo do Catar marcou também a despedida do técnico Tite, que, após um ciclo de seis anos, deixou o comando da Seleção. A ideia do treinador era tirar um 'período sabático' para descansar. Mas o comandante pode voltar à ativa em breve.

Segundo o site Uol, Tite recebeu contato de cinco equipes internacionais, sendo três seleções e dois times europeus. O desejo dos interessados é de que o técnico já comece a desenvolver seu trabalho em janeiro. O gaúcho de 61 anos tem representantes na Europa para receber os detalhes das propostas, e decidir o que fazer.

Inicialmente, o desejo do treinador era ficar seis meses fora do mercado. Mas Tite deixou claro que, a depender do tamanho da equipe interessada, as férias poderiam ser repensadas.

Os nomes das seleções e dos times interessados não foram revelados pelo Uol. De acordo com o portal, os cinco contatos já tinham sido feitos antes mesmo da Copa do Mundo, mas Tite afirmou que não ouviria nada no momento, e que só analisaria as propostas após a competição.

Tite estava à frente da Seleção desde 2016. Ao todo, ele comandou a equipe em 81 jogos, sendo 61 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas, além de duas quedas nas quartas de final de Copa do Mundo, para Bélgica (2018) e Croácia (2022).