Tite recusa ofertas para treinar a Coreia do Sul e o Equador

Sem emprego desde que deixou a Seleção Brasileira, após a Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite vem sendo alvo de equipes que disputaram o último Mundial. De acordo com o site Uol, o treinador recusou uma oferta para comandar a Coreia do Sul.

A Coreia, que foi eliminada pelo próprio Brasil de Tite nas oitavas de final da Copa, demitiu o técnico português Paulo Bento e busca um substituto.

Tite também despertou o interesse do Equador, mas as conversas com a seleção sul-americana não avançaram. O treinador comunicou que tinha planos de descansar após a Copa do Mundo e que dificilmente aceitaria algum trabalho no primeiro semestre de 2023.

A intenção de Tite é iniciar uma carreira na Europa durante a próxima temporada no Velho Continente. O treinador tem como principais alvos países como Portugal, Espanha e Itália, por conta da familiaridade com a língua.

Desde que Tite deixou a Seleção Brasileira, o cargo de treinador na equipe está vago. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, admitiu que o Brasil pode ter um técnico estrangeiro, mas pregou pés no chão na busca pelo novo comandante. O nome de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é bem avaliado.