Tite revela dúvida sobre Allan e diz não se abalar com críticas

O técnico Tite, da seleção brasileira, confirmou nesta segunda-feira a escalação da equipe para o jogo contra o Uruguai, nesta terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O time a ser utilizado em Montevidéu será o mesmo da última sexta-feira, diante da Venezuela, e há somente uma dúvida. O volante Allan está com um problema clínico e pode dar lugar a Arthur, da Juventus.



Allan sente dores musculares e Tite disse que essa dúvida só será resolvida horas antes da partida. "A opção é do Arthur. Vamos definir essa situação. Fizemos o trabalho com os atletas. Arthur trabalhou nesses dias. Ainda precisamos de um processo de evolução e consolidação. Vamos ter uma exigência defensiva maior porque o Uruguai vai nos agredir mais", afirmou o treinador em entrevista coletiva.



O Brasil treinou pela manhã no CT do São Paulo e à tarde embarca ao Uruguai. Após três vitórias nas Eliminatórias, diante de Bolívia, Peru e Venezuela, Tite admite que agora a equipe terá o compromisso mais difícil. Os uruguaios venceram semana passada a Colômbia por 3 a 0, fora de casa, e são um adversário de mais qualidade. A preocupação especial é com a dupla de ataque formada por Cavani e Suárez.



"Nas duas primeiras vitórias criamos e fizemos bastante gols. Na outro não deu pra jogar bonito, mas conseguimos a vitória. Talvez algumas dessas equipes que vencemos não brigam para classificar, mas podem atrapalhar outros times. Vamos enfrentar o Uruguai, é uma equipe que vem forte", comentou. Outro desafio de Tite será de montar uma seleção com uma proposta de jogo bem diferente da utilizada na sexta.



Na vitória diante da Venezuela no Morumbi por 1 a 0, o Brasil sofreu com a forte marcação. Agora, a aposta de Tite é de que a defesa do Brasil será bem mais pressionada pelos uruguaios. "Enfrentar a Venezuela é uma proposta dentro de casa, agora diante do Uruguai será diferente. Vamos ser mais analisados defensivamente. Por outro lado, vamos ter mais espaço para criações ofensivas. São jogos que se caracterizam de maneiras bem diferentes", comparou.



A vitória sobre a Venezuela, aliás, levou a torcida a criticar bastante o Brasil pelas redes sociais, em especial pela dificuldade em criar oportunidades de gol. Tite disse ter o conhecimento sobre esses comentários, mas garante não se sentir pressionado pelas cobranças de que a seleção brasileira tenha de apresentar um futebol mais bonito.



"Procuro ter discernimento e respeitar as opiniões. Temos condições de melhorar, estamos em processo de construção da equipe. O meu papel é fazer o melhor papel possível. Desde que não sejam informações erradas, o conceito e a opinião são de cada um", afirmou o treinador.



Para a partida contra o Uruguai, às 20h desta terça-feira, o Brasil deve ser escalado com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan (Arthur), Douglas Luiz e Éverton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.



Confira os principais trechos da entrevista:



JOGO MAIS DIFÍCIL



Nas duas primeiras vitórias criamos e fizemos bastante gols. Na outro não deu pra jogar bonito, mas conseguimos a vitória. Talvez algumas dessas equipes que vencemos não brigam para classificar, mas podem atrapalhar outros times. Vamos enfrentar o Uruguai, é uma equipe que vem forte. É tradicionalmente um clássico.



TREINOS E DESFALQUES



É desafiador para todos nós esse processo. Fomos muito afetados. Mas são desafios. Nós temos a oportunidade de jogar, fizemos treinamentos específicos. Cada jogo é diferente. Enfrentar a Venezuela é uma proposta dentro de casa, agora diante do Uruguai será diferente. Vamos ser mais analisados defensivamente. Por outro lado, vamos ter mais espaço para criações ofensivas. São jogos que se caracterizam de maneiras bem diferentes.



JOGO SEM TORCIDA



O componente torcedor é essencial ao futebol pela atmosfera, pelo clima. Agora é impossível isso acontecer. Torcedor é um componente para os dois lados. Torcedor pode até gerar pressão caso a equipe não seja madura. Prefiro estar sempre com torcida, mas entendo momento.



CRÍTICAS À ATUAÇÃO



É muito difícil eu comentar. Procuro ter discernimento e respeitar as opiniões. Temos condições de melhorar, estamos em processo de construção da equipe. O meu papel é fazer o melhor papel possível. Desde que não sejam informações erradas, o conceito e a opinião são de cada um.



TIME TITULAR



Estamos com uma dúvida clínica apenas sobre o Allan. Os demais a gente busca ter as opções. Estratégia e posicionamento passa por um segundo momento. A estratégia de jogo passa por uma estratégia.



ALTERNATIVA PARA ALLAN



A opção é do Arthur. Vamos definir essa situação. Fizemos o trabalho com os atletas. Arthur trabalhou nesses dias. Ainda precisamos de um processo de evolução e consolidação. Vamos ter uma exigência defensiva maior porque o Uruguai vai nos agredir mais.



IDENTIFICAÇÃO COM O PÚBLICO



Quando somos garotos, temos a admiração pela seleção brasileira. O que chamou a atenção em uma das nossas conversas é que o Gabriel Jesus revelou que viu o jogo da seleção mesmo de fora. É importante notar que somos pessoas humanas, que sentimos felicidade, nervosismo. É um contexto todo que tem, um lado emocional.



AVALIAÇÃO SOBRE TABÁREZ



Temos de reverenciar e respeitar. É muito difícil um profissional com toda a longevidade e respeito que emana. Os principais responsáveis não vencem a qualquer custo, mas sobre valores humanos. Para quem não conhece o futebol de maneira profunda parece demagogia. O Tabárez tem uma base moral, uma respeitabilidade muito grande, do professor e mestre que é, pelo respeito que cativa dos atletas.