Tite rouba a cena e faz a dança do pombo com Richarlison; veja

O técnico Tite roubou a cena após Richarlison marcar o terceiro gol do Brasil sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), no Estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Logo depois de balançar as redes, o camisa 9 correu na direção do banco de reservas e botou o treinador para fazer sua famosa dança do pombo.

Richarlison recebeu assistência de Thiago Silva e anotou seu terceiro gol no Mundial do Catar. Antes, ele já havia marcado duas vezes na vitória por 2x0 sobre a Sérvia, na estreia da Seleção na competição. Veja o gol e a comemoração com Tite:

Na partida contra a Coreia do Sul, Vini Jr abriu o placar e Neymar, de pênalti, ampliou. Richarlison fez o terceiro e, pouco depois, Lucas Paquetá anotou o quarto, todos no primeiro tempo. Na segunda etapa, Paik Seung-Ho descontou, e o duelo acabou com goleada por 4x1.

O Brasil agora se prepara para enfrentar a Croácia nas quartas de final. O confronto está marcado para a próxima sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação.