Tite sobre a acusação de estupro a Neymar: 'Não vou julgar'

A repercussão da acusação de que Neymar teria estuprado uma mulher mexeu com a programação da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde se prepara para a disputa da Copa América. Inicialmente agendada para terça-feira (4), a entrevista coletiva do técnico Tite foi antecipada para esta segunda (3) e teve a situação vivida pelo atacante como principal foco.

"Eu sei da importância do assunto, tenho a real dimensão. E sei também que é um assunto pessoal, e tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Eu não vou me permitir a julgar os fatos. O que eu posso passar é que são três anos que tenho de convívio com Neymar, e os assuntos pessoais que tratamos foram leais e verdadeiros", afirmou Tite, que contou ter conversado com o jogador sobre o assunto em particular no domingo (2).

O comandante da Seleção também falou sobre o que vai fazer para que o episódio não afete os jogadores e a preparação do grupo para o torneio continental. O Brasil abre a competição contra a Bolívia, no dia 14, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo. Antes, faz dois amistosos, contra o Catar, quarta-feira (5), às 21h30, em Brasília, e contra Honduras, domingo (9), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

"Sendo transparente, respondendo as perguntas, mas entendendo que é um processo, mas nosso foco é no amistoso contra o Catar. Preparação diária, construção de trabalho em que ele está inserido. Ele é um jogador diferente, mas para ele acontecer há um processo. A equipe está acima disso, nosso trabalho está acima disso", afirmou o treinador.

Tite também foi questionado se Neymar é imprescindível para a seleção brasileira e foi direto na resposta. "Tecnicamente, é imprescindível, sim". E complementou depois: "Quando a gente fala imprescindível, isso não quer dizer insubstituível. É imprescindível pela qualidade no grupo. Mas insubstituível ninguém é, em lugar nenhum, em nenhum posto".

Braçadeira de capitão

Durante a entrevista, Tite também falou sobre a mudança da faixa de capitão. Dono da braçadeira na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Neymar perdeu o posto que, na Copa América, será ocupado pelo baiano Daniel Alves.

"Eu conversei com Neymar, inicialmente conversei com Dani (Alves) por telefone, que consentiu. Depois conversei com Dani pessoalmente. Aquilo que tínhamos falado está na relação do técnico com o atleta. Foi com Neymar e com Dani. Tinha que dar essa resposta", contou Tite.

O técnico não quis revelar se Neymar argumentou para não perder a braçadeira. "Não vou responder, coisa muito íntima e pessoal, minha e dele. Quando conversei com Neymar, não disse para quem ia dar a braçadeira. No outro dia, pela manhã, liguei para o Dani (Alves) e disse que também queria conversar pessoalmente sobre a capitania. Já foi capitão, no meu sonho de ganhar a Copa do Mundo era o Dani que levantaria a taça. Ele disse: 'Sei da responsabilidade'".