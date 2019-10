Tite testa Brasil com Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus e Firmino

A base do time que conquistou a Copa América com a presença de Neymar. Será assim que a seleção brasileira vai entrar em campo na quinta-feira (10), quando vai enfrentar Senegal, a partir das 9h (de Brasília), em Cingapura, em um dos seus amistosos da Data Fifa de outubro.



Foi assim, afinal, que o técnico Tite testou a Seleção nesta terça-feira (8), em treinamento preparatório para o seu próximo compromisso e que foi realizado no Kallang Sport Hub. E com a presença de todos os jogadores convocados pelo treinador, ao contrário do que aconteceu na segunda (7), quando apenas 11 atletas puderam ir a campo.



Do time que disputou a decisão da Copa América contra o Peru, as únicas novidades foram as presenças de Ederson e Neymar. O goleiro do Manchester City assumiu a vaga de Alisson, que está lesionado. Além disso, Neymar, que não disputou o torneio no Brasil por causa de uma contusão, substituiu Everton Cebolinha. Com isso, o quarteto ofensivo deverá ser composto por Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar e Roberto Firmino.



Assim, o time que Tite testou e deverá enfrentar Senegal na quinta, no Estádio Nacional de Cingapura tem: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Neymar e Roberto Firmino.



Já a equipe reserva treinou com a seguinte formação: Weverton; Marcinho, Rodrigo Caio, Eder Militão e Renan Lodi; Fabinho, Matheus Henrique e Lucas Paquetá; Richarlison, Gabriel e Everton



Depois de encarar Senegal, a seleção voltará a campo no domingo (13), quando enfrentará a Nigéria, também a partir das 9h.