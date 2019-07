Tite vai observar jogos da Libertadores e Brasileirão

Pouco mais de duas semanas depois da conquista do título da Copa América, a comissão técnica da seleção brasileira voltou ao trabalho e começará nesta quarta-feira a primeira agenda de observação de jogos in loco. Serão sete partidas em uma semana, iniciando com o duelo entre Athletico-PR e Boca Juniors, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Os auxiliares Cleber Xavier e Matheus Bachi estarão no local.



O técnico Tite marcará presença no confronto do Grêmio contra o Libertad, do Paraguai, nesta quinta-feira, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Ele também estará in loco no jogo do Flamengo contra o Emelec, na próxima quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, desta vez ao lado de Juninho Paulista, novo coordenador de seleções que substituiu Edu Gaspar



Um jogo do Campeonato Brasileiro também terá observação de um membro da comissão técnica. O analista de desempenho Thomaz Koerich estará neste sábado no duelo entre Fluminense e São Paulo, no Maracanã, pela 12.ª rodada. Três dias depois, o profissional irá ao estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para acompanhar o confronto entre Cruzeiro e River Plate, pela Libertadores.



Além de Athletico-PR x Boca Juniors, Cleber Xavier e Matheus Bachi acompanharão mais uma partida cada, desta vez sozinhos. O primeiro verá Internacional x Nacional, do Uruguai, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira, enquanto que o filho de Tite verá Palmeiras x Godoy Cruz, da Argentina, um dia antes, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.



Já de olho na Copa América de 2020 e no início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, a seleção brasileira volta a jogar em setembro. Serão dois amistosos nos Estados Unidos contra Colômbia e Peru nos dias 6 e 10, respectivamente.



Confira a lista de jogos que serão observados pela comissão técnica da seleção:



24/07 (quarta-feira)



Athletico-PR x Boca Juniors - Cleber Xavier e Matheus Bachi



25/07 (quinta-feira)



Grêmio x Libertad - Tite



27/07 (sábado)



Fluminense x São Paulo - Thomaz Koerich



30/07 (terça-feira)



Cruzeiro x River Plate - Thomaz Koerich



Palmeiras x Godoy Cruz - Matheus Bachi



31/07 (quarta-feira)



Internacional x Nacional - Cleber Xavier



Flamengo x Emelec - Tite e Juninho Paulista