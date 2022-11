Tite valoriza estreia e diz que Paquetá potencializou a equipe

O Brasil estreou com o pé direito na Copa do Mundo do Catar. Superior tecnicamente, o time brasileiro mostrou eficiência para superar a Sérvia por 2x0. Na análise do técnico Tite, a equipe conseguiu uma vitória convincente, fruto do trabalho que foi desenvolvido durante o ciclo até a disputa da Copa do Catar.

“No contexto geral a vitória convincente, mas com diferentes jogos dentro do próprio jogo. O ritmo que se joga no mundo árabe eu conheço, a aceleração começa e vai caindo. No primeiro tempo o domínio estava acelerado, no segundo reposicionamento, as jogadas começaram a fluir. Um pouco antes do gol sair, tinha dado uma boa no tubo do Alex Sandro”, disse Tite.



Na explicação do treinador, o avanço de Lucas Paquetá no segundo tempo foi fundamental para a construção das jogadas ofensivas. O auxiliar técnico Cléber Xavier completou afirmando que a movimentação tática realizada pelo Brasil fez a Sérvia cair de rendimento.

“Além do ajuste do Paquetá, de colocá- lo mais a frente, melhoramos a nossa pressão no ataque. No primeiro tempo, ao meu ver, fomos um pouco melhor, mas conseguimos com a movimentação e o ritmo fazer com que a Sérvia caísse um pouco. Com as entradas que tivemos, continuamos ampliando a velocidade, a movimentação e criamos situações”, afirmou o auxiliar.

Durante a entrevista, Tite foi questionado sobre a confiança que a equipe teve para superar o adversário. Ele afirmou que o jogo coletivo foi preponderante e que tratou de passar naturalidade aos atletas.

“É trabalho, é confiança do trabalho executado, é da característica de manter a naturalidade qualquer que seja o local. Isso é difícil, essas pressões, exposições. Nós tentamos trabalhar com naturalidade. Senão gera uma ansiedade grande, a última equipe a jogar. Se adquirimos confiança com o trabalho até agora, vamos manter. No segundo tempos tivemos que trazer a naturalidade para baixar um pouco a adrenalina, a expectativa. No outro Mundial saímos com o empate e tem toda a pressão”, afirmou.

Elogios ao 9

Como não poderia deixar de ser, Tite foi perguntado sobre o desempenho do atacante Richarlison. O camisa 9 marcou os dois gols do Brasil na partida. O treinador valorizou a capacidade de finalização do Tottenham, mas lembrou das outras opções que tem no elenco e dos atletas que ficaram fora da lista de convocados.

“Eu tinha seis 9 para convocar e qualquer um estava tudo bem. Veio Pedro, Richarlison e Gabriel Jesus. Poderia ter vindo Gabriel Barbosa, Firmino, Hulk. Fica aqui o registro de outros atletas. O Richarlison é exímio finalizador. No segundo tempo tivemos um volume grande, com precisão, bola na trave. O reposicionamento do Paquetá potencializou a equipe”, concluiu.

A vitória sobre a Sérvia deixou o Brasil na liderança do grupo G da Copa do Mundo. A Seleção leva vantagem sobre a Suíça no saldo de gols. A próxima partida da equipe será justamente contra os suíços, na segunda-feira (28), às 13h.